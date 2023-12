Schnee auf der Solaranlage: "Steigen Sie nicht aufs Dach, es ist viel zu gefährlich"

Wer aufs Dach steigt, riskiert abzustürzen oder in den Stromkreis zu geraten. Im Winter ist die Solarstromausbeute ohnehin viel schwächer als in der Sommerzeit, es zahlt sich nicht aus.

Wie berichtet, ist schon wieder ein Unfall passiert, als ein Hausbesitzer auf das Dach stieg, um die eingeschneiten Solarmodule vom Schnee zu befreien. In St. Martin im Mühlkreis ist am Freitag ein Pensionist sieben Meter abgestürzt und dürfte dabei schwer verletzt worden sein. Er musste mit dem Notarzthelikopter in ein Linzer Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte.

"Es ist grundsätzlich keine gute Idee, aufs Dach zu steigen, das sollte man nur mit einer entsprechenden Sicherungen tun", warnt Wolfgang Denk, Sprecher von Netz Oberösterreich. Nicht nur bei Eis und Schnee gehe es um das Risiko abzustürzen, man laufe auch Gefahr, in den Stromkreis der PV-Anlage zu geraten.

"Stromausbeute ohnehin viel zu gering"

Die Sonnenkollektoren von Schnee zu befreien, zahle sich nicht aus, sagt Denk. Denn die Paneele könnten dabei beschädigt werden und die Solarstromausbeute sei im Winter wegen des niedrigen Sonnenstandes ohnehin viel geringer. "An einem trüben, bedeckten Wintertag erzeugt man ohnehin nur ein paar Wattstunden, mit denen man keinen Bedarf abdecken kann. Soll heißen: Ob der Ertrag bei fast null oder bei null liegt, wenn Schnee auf der Solaranlage liegt, spielt so gut wie keine Rolle. Laut Experten werden 70 Prozent des Solarstroms in Österreich in der Sommerzeit produziert, der Rest fällt auf Herbst und Winter.

