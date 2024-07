Ein intensives Schuljahr: Lehrermangel, Suspendierungen und Überstunden

Wenn am Freitag die Schulglocken in Oberösterreich zum Start der Sommerferien läuten, blickt Mittelschullehrer Christian Rößner mit Freude und Dankbarkeit auf das abgelaufene Schuljahr zurück. "Einerseits bin ich froh, dass wir das ordentlich herausfordernde Jahr überstanden haben, und andererseits bin ich sehr dankbar, dass ich diesen tollen Job ausüben darf", sagt der 51-Jährige.

Rößner ist einer von aktuell 112 Quereinsteigern in Oberösterreich. Den gelernten Buchhändler, studierten Germanisten und ehemaligen Unternehmensberater hat es vor vier Jahren an die MS Münichholz in Steyr verschlagen. Auch wenn dort ein Großteil der Jugendlichen mitunter aus schwierigen sozialen Verhältnissen stamme, hat Rößner seine Entscheidung nie bereut: "Natürlich gibt es Abende, wo ich mir denke, warum ich mir das antue. Aber die Schülerinnen und Schüler sind nicht verloren, man kann sehr viel bei ihnen bewirken."

Bildungsdirektor Alfred Klampfer und Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) sprachen gestern ebenfalls von einem intensiven Schuljahr: Lehrermangel, Überstunden, Gewalt und Konflikte an Schulen, daraus resultierend die steigende Zahl von Suspendierungen oder die Debatte über die Kürzung der Förderstunden waren die beherrschenden Themen.

Gutes Maturaergebnis

Bildungsdirektor Klampfer ist sich der Verantwortung bewusst, das Bildungssystem konsequent und qualitativ weiterzuentwickeln. Er betont aber: "An den Schulen wird hervorragende Arbeit geleistet, und ich bin sehr stolz darauf, was sie alles im Hintergrund, also abseits der breiten Öffentlichkeit, schaffen." Der Blick auf die Maturaergebnisse bestätigt Klampfer. Fast alle der 2528 Jugendlichen, die an einer AHS angetreten sind, haben die Reifeprüfungen in Deutsch (99,7 Prozent), Englisch (99,3) und Mathematik (98,3) auch bestanden.

Auch dem Lehrermangel sei laut Klampfer erfolgreich entgegengewirkt worden. SPÖ-Bildungssprecherin Doris Margreiter sieht das anders und kritisiert in einer Aussendung, dass seit Jahren keine ausreichenden Maßnahmen gesetzt würden. "Die Situation ist entspannter als im Vorjahr", entgegnet Klampfer. 21.303 Lehrkräfte sind an Oberösterreichs Schulen beschäftigt – 1615 Neulehrerinnen und Neulehrer wurden für das kommende Schuljahr schon eingestellt.

Im August des Vorjahres wurden in Oberösterreich 299 Lehrer gesucht – von einer Schule, die beispielsweise noch einen Religionslehrer für drei Wochenstunden braucht, bis zu Vollzeitstellen. Heuer seien aktuell noch 148 Stellen unbesetzt. "Das zeigt, dass die gesetzten Maßnahmen wirken", spricht Klampfer unter anderem die im Oktober 2022 vom Bildungsministerium gestartete Kampagne "Klasse Job" an.

Eltern mehr in der Pflicht

Bildungsreferentin Haberlander will die Eltern im kommenden Schuljahr mehr in die Pflicht nehmen. Fälle von Kindern, die im Pyjama und ohne Frühstück in der Schule buchstäblich abgegeben werden, oder Noten, die von Rechtsanwälten eingeklagt werden, gelte es zukünftig zu vermeiden.

Eine weitere Herausforderung sei, dass die Klassenzimmer immer multikultureller würden. "Wir haben noch nicht die Situation wie in Wien, dennoch müssen wir uns überlegen, wie wir damit umgehen können", sagt Haberlander.

