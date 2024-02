Ein heimisches Tulpenmeer für die Galanacht des Sports

3000 bunte Tulpen von einem Gärtner aus Niederösterreich verstaut Dekorateurin Lore Lager in ihrem Auto – ein Meer an Frühlingsblumen, die der Galanacht des Sports am Freitag die dekorative Frische verleihen sollen. "Während andere Bälle prunkvoll und sehr lieblich dekoriert werden, ist es bei sportlichen Anlässen wichtig, neutral, bodenständig, locker zu bleiben. Dafür eignen sich Tulpen hervorragend", sagt die erfahrene Dekorateurin.

"Wir haben uns in diesem Jahr für einen eher minimalistischen Dekorationsstil – angelehnt an den Bauhaus-Stil, der sich auch in der Upper-O-Lounge durchzieht – entschieden. Und die vielen bunten Tulpen spiegeln auch eine gewisse frühlingshafte Leichtigkeit wider", sagt Petra Horn von der Eventagentur "The Crew For You", die den Galaabend mitgestaltet.

Herausforderung bis zur Gala

Diese Einschätzung teilt auch Karin Groiss, Dekorateurin bei den Deko Sisters, die sich vorwiegend auf den Eingangsbereich im Brucknerhaus und die Stehtisch-Gestecke konzentrieren: "Mit einigen Ästen und Moos werden die Tulpen richtig in Szene gesetzt und können sich im Laufe des Abends entfalten. Das ist auch das Charakteristische an den Tulpen: Sie drehen sich oft in verschiedene Richtungen, wachsen noch ein bisschen weiter – sie haben einen eigenen Willen."

Besonders auf die regionale Herkunft und den Nachhaltigkeitsgedanken wird in diesem Jahr großer Wert gelegt. "Die Tulpen stammen fast ausschließlich aus österreichischer Produktion und werden ganz frisch geschnitten, dann halten sie noch besser. Nach der Galanacht werden sie an Schüler der HTL weitergegeben, die die Tulpen ebenfalls für eine Veranstaltung nützen können", sagt Lager.

Bis zum Galaabend geht es bei der Dekorateurin nun darum, die richtigen Maßnahmen für die Tulpen zu setzen, um die Frische zu erhalten: "Raus aus der Kühlung, rein in die Kühlung, frisches Wasser – das sind die Herausforderungen bei den Tulpen."

Karten für die Galanacht des Sports, veranstaltet von den OÖN und der LIVA mit der Oberbank als Hauptsponsor, sind im Brucknerhaus und auf brucknerhaus.at sowie in allen Ö-Ticket-Verkaufsstellen erhältlich.

Autorin Karoline Ploberger Redakteurin Oberösterreich Karoline Ploberger

