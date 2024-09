Um 19 Uhr wäre das "VOCAMUS" Vocalensemble gestern bei den "St. Florianer Gartenkonzerten" im Stift aufgetreten. Das Chorkonzert musste jedoch aus einem brisanten Grund kurzfristig abgesagt werden: Wie die Polizei auf OÖN-Anfrage bestätigt, lag eine Anschlagsdrohung gegen das Stift St. Florian vor. Ein Stift-Mitarbeiter hatte die Drohung im Gästebuch des Literaturgartens entdeckt und unverzüglich die örtliche Polizeiinspektion informiert. Die Beamten klärten die Lage vor Ort und konnten dort vorerst keine unmittelbare Gefahr feststellen. Das Konzert wurde aus Sicherheitsgründen trotzdem abgesagt bzw. verschoben.

Ermittlungen laufen

Aktuell gibt es noch keine Hinweise auf einen potentiellen Täter, die Ermittlungen würden laufen, so die Polizei. "Ich war selbst vor Ort und konnte die anwesenden Konzertbesucher und Anrainer über die Sachlage informieren", schreibt Bernd Schützeneder, Bürgermeister von St. Florian, auf seinem Facebook-Profil. Sein Dank gehe an die Polizeibeamten, die rasch gehandelt hätten und auch an das Publikum vor Ort, das geduldig und ruhig geblieben sei. Diese kamen schlussendlich, wenn auch in abgespeckter Form, im weiteren Verlauf des Abends doch noch in einen Konzertgenuss: Das "VOCAMUS" Vocalensemble gab ein spontanes Ersatzkonzert ohne Noten, Instrumente und Technik.

