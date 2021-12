Drogenproduzent bedrohte Polizei mit Eisenstangen

Der flüchtende 29-jährige Beschuldigte konnte mit Einsatz von Pfefferspray aufgehalten und festgenommen werden. Dabei wurde ein Beamter leicht verletzt.

Die Hausdurchsuchung auf Anordnung der Justiz fand am Dienstag statt. Der Beschuldigte war in der Arbeit und wurde von seiner Freundin angerufen. Er fuhr sofort zu seiner Wohnung, wo es zu einer ersten Auseinandersetzung mit den Polizisten kam. Der 29-Jährige stürmte in die Wohnung im Erdgeschoß, wo die Polizisten gerade die Indoor-Anlage abmontierten.

Laut Polizei schnappte sich der 29-Jährige mehrere Eisenstangen, mit denen er die Beamten bedrohte. Schließlich ergriff er über den Balkon die Flucht, ehe er gefasst werden konnte. Der 29-Jährige wurde in die Welser Justizanstalt eingeliefert.