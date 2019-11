Drogenlenker ohne Führerschein unterwegs

Am gestrigen Sonntag fuhr ein 19-jähriger Linzer, der keinen Führerschein besitzt, mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw eines Bekannten sowie falschen Kennzeichen in Leonding auf der Ehrenfellner-Straße.

Im Zuge einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle fielen den Beamten Symptome, welche auf eine Suchtmittelbeeinträchtigung deuteten, auf. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf THC.

Der 19-Jährige wurde daraufhin einer Ärztin vorgeführt, welche dessen Fahruntauglichkeit feststellte. Weitere Erhebungen ergaben, dass der 19-Jährige den nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw aus einer Werkstatt in Traun unbefugt in Gebrauch genommen und am Fahrzeug die Kennzeichen eines Firmen-Pkw seines Vaters angebracht hatte. Der Pkw und die beiden Kennzeichen wurden vorläufig sichergestellt und den Geschädigten zurückgebracht.

