Doppelbudget für zwei Jahre: Die Linzer Schulden wachsen wieder an

"Wir haben uns dazu entschlossen, für die Westringbrücke und die Neue Donaubrücke Geld in die Hand zu nehmen. Und aus dieser für mich alternativlosen Entscheidung erklärt sich der Abgang für die nächsten zwei Jahre."

Mit diesen Worten erklärte der Linzer Bürgermeister und Finanzreferent Klaus Luger (SP) bei der gestrigen Budget-Pressekonferenz das Faktum, dass der ohnehin sehr hohe Schuldenstand der Landeshauptstadt in den kommenden beiden Jahren wieder steigen wird. Und zwar im Jahr 2020 um 11,5 und im Jahr 2021 um 14,2 Millionen Euro.

Zwar wird die Stadt in den beiden Jahren Verbindlichkeiten in Höhe von 113,5 Millionen Euro zurückzahlen, aber 139,2 Millionen Euro an neuen Krediten aufnehmen. Damit werden die Schulden von Linz von derzeit 743,1 Millionen Euro (ohne ausgelagerte Unternehmen der Stadt wie z. B. die Linz AG) bis Ende 2021 auf 768,8 Millionen Euro steigen.

Doppelbudget Linz für 2020 und 2021

2022 wird zurückgezahlt

"Ab 2022 wird sich das drehen. Dann zahlen wir mehr zurück, als wir neue Kredite aufnehmen", sagte Finanzdirektor Christian Schmid. Laut mittlerer Finanzplanung dürfte Linz seine Schulden 2022 um 7,7 Millionen reduzieren, 2023 um 18,2 und 2024 um 19 Millionen Euro.

Doch zurück zum Doppelbudget für 2020 und 2021, das Luger gemeinsam mit Schmid und dem für Steuern und Abgaben zuständigen Stadtrat Michael Raml (FP) präsentiert hat. Dass sich Linz so wie auch das Land dazu entschlossen hat, ein Budget für zwei Jahre zu erstellen, ist nicht zuletzt den Landtags- und Gemeinderatswahlen 2021 geschuldet. "Wir wollen nicht wie der Bund Geld für Wahlzuckerl ausgeben, die auf Kosten der nächsten Generation gehen."

Im operativen Geschäft wird Linz im kommenden Jahr 13 und 2021 sogar 19 Millionen Euro an Überschuss erwirtschaften. Das schlussendliche Minus wird sich aus den Investitionen ergeben. Vom 900-Millionen-Euro-Budget für 2020 geht mit 285 Millionen Euro (2021: 297 Mio.) der größte Brocken in den Sozialbereich. "Es gibt einen Baby-Boom, und die Menschen werden älter. Das heißt, die Kosten für Kinderbetreuung und Pflege steigen", sagte Luger.

45 Millionen Euro für Brücken

Für die eingangs erwähnten neuen Brücken sind 2020 und 2021 in Summe 45 Millionen Euro eingeplant. "Sehr kurzfristig" seien die zwei Millionen Euro (jeweils eine Million für 2020 und eine für 2021) für die neue Klimastrategie dazugekommen, so der Bürgermeister. Einmal mehr beklagte Luger gestern die hohen Transferzahlungen an das Land Oberösterreich. Dass im kommenden Jahr 130,7 und 2021 knapp 136 Millionen Euro vom Linzer Rathaus Richtung Landhaus fließen werden, sei ein Umstand, den Städte und Kommunen "so sicher nicht länger akzeptieren können". In Summe sei das Doppelbudget von einem "ausgewogenen Sparkurs" getragen. "Wir müssen einen Sparkurs fahren, das ist unser Erbe", sagte Luger.

Stadtrat Raml zeigte sich zufrieden. Das Budget könne sich sehen lassen, es sei ein Erfolg, "dass wir wirtschaften können, ohne Steuern und Abgaben zu erhöhen." Im Dezember-Gemeinderat soll das Budget beschlossen werden. Kritik kam gestern von Grünen und ÖVP. VP-Klubchef Martin Hajart bemängelte, dass im neuen Budget die Gesamtverbindlichkeiten (inklusive jener der ausgelagerten Unternehmen) nicht ersichtlich seien. Grünen-Finanzsprecher Michael Svoboda kritisierte, dass mit dem Umstieg auf die Doppik der Vergleich mit Budgets der Vorjahre erschwert werde.

