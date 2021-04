DNA auf verlorenem Schmuck verriet Serieneinbrecher

Der 91 Jahre alte Bewohner war nicht zu Hause, als die zunächst Unbekannten am Vormittag des 11. Jänner in dessen Haus in Linz eingebrochen sind. Mitsamt der Beute - die Polizei berichtet von mehr als 100.000 Euro Bargeld und einer Münzsammlung - konnten die Täter unerkannt flüchten. Allerdings verlor das beschuldigte Trio - drei Rumänen im Alter von 26, 34 und 42 Jahren - eine Schmuckschatulle auf der Flucht. Darauf hatten die Diebe ihre DNA hinterlassen.

Die Ermittler des Stadtpolizeikommandos Linz stellten fest, dass die steirischen Kollegen den Beschuldigten bereits auf der Spur war. Die drei Männer sollen auch für Einbruchsdiebstähle in Wohnhäuser im Bezirk Leoben verantwortlich sein. Bei den Taten wurden seit dem Frühjahr 2019 Gegenstände im Wert von rund 60.000 Euro gestohlen. Auch ein Einschleichdiebstahl und ein Einbruch in einen steirischen Betrieb dürften auf das Konto der Rumänen gehen.

Als der 26-Jährige und der 34-Jährige am 1. März aus Ungarn einreisen wollten, klickten am Grenzübergang Nickelsdorf die Handschellen. Die beiden Haupttäter zeigten sich großteils geständig, nach ihrem Komplizen wird gefahndet, berichtet die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Bei den Ermittlungen kam heraus, dass die Beschuldigten als Bettler bzw. Arbeitssuchende nach Österreich gereist waren.