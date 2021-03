Die wichtigsten Antworten zur Stadtbahn

Bereits im Jahr 2027 soll das erste Teilstück der Linzer Stadtbahn fertig sein. Bis dahin ist es trotzdem noch ein weiter Weg. Die OÖNachrichten haben die Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Projekt.

? Was wird die Linzer Stadtbahn kosten?

Allein die Bauarbeiten im Linzer Stadtgebiet werden nach derzeitigen Schätzungen des Landes rund 540 Millionen Euro kosten. Durch Erhöhungen des Baupreisindex wird diese Summe in den Jahren bis zur Umsetzung aber noch deutlich anwachsen. Nicht enthalten in dieser Rechnung sind laut dem Verkehrsressort des Landes jene Kosten, die die vorgesehene Verlängerung der Stadtbahn bis nach Pregarten und der Anschluss an die Summerauerbahn verursachen werden. Im Sommer 2020 schätzte das Land die Gesamtkosten für das Projekt auf insgesamt rund eine Milliarde Euro.

? Ist der Zeitplan, laut dem bereits 2027 das erste Teilstück befahrbar sein soll, realistisch?

Dieser Zeitplan ist äußerst ehrgeizig. Derzeit beginnen die Ausschreibungen für die Vorplanungen. Bevor die Bagger anrollen, werden noch Jahre vergehen. Einsprüche gegen das Projekt könnten zu unerwarteten Verzögerungen führen. Ähnliches haben die Linzer bereits vor dem Baubeginn für den Westring (A26) erlebt.

? Warum ist dieses Projekt für Linz so bedeutend?

Mit der Stadtbahn wird es erstmals eine schnelle Verbindung zwischen dem Hauptbahnhof, der Medizinischen Fakultät und der Kepler Universität geben. Gleichzeitig können Pendler, die mit der Mühlkreisbahn in die Stadt kommen, bis zum Hauptbahnhof gelangen. Durch die Verbindung bis nach Pregarten wird eine gänzlich neue öffentliche Anbindung für die Landeshauptstadt geschaffen.

? Ist die Trassenplanung durch Linz schon fixiert?

Der Großteil der Trasse steht bereits fest. Nach dem Hauptbahnhof wird die Bahn zwischen Franckstraße und Weißenwolffstraße unterirdisch geführt. Ob die Trasse auch in der Reindlstraße in Urfahr unter der Erde geführt wird, ist noch unklar. Ein Gutachten einer externen Beratungsfirma soll klären, ob die unterirdische Trasse für den Betrieb "zwingend notwendig" ist. Dem Vernehmen nach gibt es zwischen Bund, Land und Stadt eine Übereinkunft, das Ergebnis dieses Gutachtens zu akzeptieren. Dieser zweite unterirdische Abschnitt würde die Projektkosten jedenfalls erhöhen.

