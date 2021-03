Von Chefverhandlern, einem Konflikt und einer sehr langen Geschichte

Für einen war es bitter. Seit seinem Amtsantritt als Infrastrukturlandesrat 2015 arbeitete Günther Steinkellner (FP) auf die Durchbindung der Mühlkreisbahn zum Hauptbahnhof als Kernstück der neuen Stadtbahn hin. Just gestern, am Tag der Unterzeichnung der Finanzvereinbarung mit dem Bund, war er aufgrund einer Covid-Infektion nicht dabei. Per Videobotschaft war er immerhin zugeschaltet.