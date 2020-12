"Die Lehrer sind Musterschüler": Probelauf für Massentests erfolgreich

"Bitte Hände desinfizieren, dann rechts zum Fiebermessen und dann zum Kollegen!" Hunderte Male sagte Barbara Bogner diesen Satz am Wochenende. Dazu ein freundliches Lächeln, jedes Mal wieder. Bogner ist eine von rund einem Dutzend Angestellten des Linzer Ordnungsdienstes, die am Samstag und Sonntag vor dem Design Center postiert waren und die Teilnehmer an den Corona-Massentests einwiesen.

"Hätten noch mehr vertragen"

38.000 Pädagogen und Angestellte von Schulen und Kindergärten waren in Oberösterreich aufgerufen, sich einem Corona-Schnelltest zu unterziehen, ehe heute für Pflichtschüler und Maturanten wieder der Präsenzunterricht beginnt. 27.500 Personen sind laut Militärkommandant Dieter Muhr der Aufforderung gefolgt und haben in einer der 20 Teststationen im Land einen Antigentest gemacht. "Wir hätten noch mehr Leute vertragen", resümierte Muhr am Sonntagabend. Der Anteil der positiv Getesteten betrug kurz vor Testende 0,27 Prozent, das entspricht 74 positiven Ergebnissen. Mehrere Dutzend Tests waren nicht auswertbar, sie zeigten ein undefinierbares Ergebnis an. "Die Betroffenen wurden informiert, sie mussten noch einmal kommen", sagt Muhr, der mit seinen Kollegen vom Bundesheer federführend bei der Organisation der Testungen war. Nach dem Anmeldechaos wegen technischer Probleme des Gesundheitsministeriums liefen die Tests mustergültig ab. Lange Warteschlangen waren kaum zu sehen, auch nicht vor dem Design Center, der größten Teststation. Auch in der Halle herrschte kein Andrang, aber professionelle Betriebsamkeit.

Lob für Lehrer und Organisation

"Es ist alles reibungslos abgelaufen, ich war nach zwei Minuten wieder draußen", sagt Julia Riegler, Volksschullehrerin in Traun. Auch Benjamin Reischl, Lehrer an der HTL 1 in der Linzer Goethestraße, ist voll des Lobes: "Es ist alles sehr gut koordiniert. Da sieht man, wie wichtig das Bundesheer ist." Das Lob für die gelungene Organisation gibt Muhr in seinem Resümee am Sonntagnachmittag an die Pädagogen zurück. "Die Lehrer sind Musterschüler, sie bekommen einen römischen Einser für ihr Verhalten." Die meisten machten sich nach dem Test auf den Heimweg, manche warteten die 15 Minuten bis zum Testergebnis ab. Eine Linzer Volksschullehrerin und ihre Kollegin aus einer HTL gönnen sich ein Glas Sekt: "Wir sind negativ!"

Video: Bilanz nach Lehrertests

Auch Landeshauptmann Thomas Stelzer und seine Stellvertreterin Christine Haberlander (beide VP) dankten gestern den Helfern und Testpersonen: "Sie haben eine möglichst sichere Rückkehr in den Präsenzunterricht möglich gemacht." Neben Oberösterreich wurde das Bildungspersonal auch in Niederösterreich, Burgenland, der Steiermark, Kärnten und Salzburg getestet. Laut Bildungsministerium haben sich dabei mehr als zwei Drittel der Pädagogen testen lassen. Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) lobte das "hohe Maß an Verantwortungsbewusstsein". Die positiv Getesteten müssen jetzt zum PCR-Test. In die Schule dürfen sie klarerweise nicht, der positive Antigentest ist für die vorläufige Absonderung rechtsgültig.

Sinnhaftigkeit? Ja, aber!

In Linz sind die Meinungen über die Sinnhaftigkeit der Massentestungen geteilt. "Für heute bin ich sicher", sagt Volkschullehrerin Riegler. "Aber ich kann mich ja am Montag wieder anstecken." Wie viele ihrer Kollegen plädiert sie für wiederholte Testungen im Wochenrhythmus, auch bei den Schülern. Gänzlich unsinnig seien die von 11. bis 14. Dezember geplanten Massentests an der Gesamtbevölkerung, findet Tatiana Schlederer, Lehrerin an der Mittelschule Ternberg. "Das Geld dafür könnte für Sinnvolleres ausgegeben werden." Die Tests der Pädagogen seien bewusst als "Probelauf" für die Massentestung der Gesamtbevölkerung angelegt worden, sagt Muhr. Sein Fazit: "Auftrag ausgeführt – mission accomplished."

Tests für Polizisten

Nach den Pädagogen kommt die Exekutive dran: Heute und morgen werden die rund 4000 Polizisten in Oberösterreich getestet. Die Polizei hat dafür selbst eigene Teststationen eingerichtet, die Testungen sollen den Polizeidienst nicht beeinträchtigen. Abgenommen werden die Tests von Sanitätern des Roten Kreuzes. Die Testung der Polizisten habe Priorität, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP): „Sie sind tagtäglich für uns im Einsatz und mit den Oberösterreichern direkt in Kontakt.“

