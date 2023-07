Dichte Rauchschwaden: Brand im BMW-Werk Steyr

Die Rauchschwaden waren auch auf den Webcams in Steyr zu sehen.

Punkt 17 Uhr wurden die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr verständigt. Löschzüge aus Gleink, der Inneren Stadt, Christkindl, Münichholz und von der Berufsfeuerwehr Linz sind derzeit im BMW-Werk in Steyr im Einsatz. Nach ersten Informationen brennt es in einer Halle, in der Elektromotoren hergestellt werden.

Rauchschwaden bei BMW

Sieben Züge der Feuerwehr waren Samstagnachmittag im Einsatz bei BMW.

Dieser Beitrag wird laufend aktualisiert

Autor Andreas Kremsner Redakteur Online Andreas Kremsner