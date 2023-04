"Der Zieleinlauf ist ein wahrer Gänsehaut-Moment"

"Meine Frau wird sicher an der Strecke stehen und rufen ,hopp, hopp, hopp, du musst schneller laufen‘. Da wird man ja direkt ins Ziel getragen", sagt Hans-Ingolf Ullrich. Voller Stolz trägt der 82-Jährige aus Seewalchen am Attersee sein Linz Donau Marathon-Sackerl und seine Startnummer durch die TipsArena in Linz. "Bereits 15 Mal bin ich den Halbmarathon in Linz mitgelaufen. Seit drei Jahren bleibe ich aber lieber beim Viertelmarathon", sagt der rüstige Pensionist. Ein Zeitlimit hat sich der passionierte Läufer aber nicht gesetzt: "Ich freue mich schon, wenn beim Linzer Hauptplatz noch das Ziel steht", sagt er scherzhaft.

Nummern und Tipps abholen

Ungeduldig warten zahlreiche Läufer vor den Toren der TipsArena in der Ziegeleistraße in Linz. Um 12 Uhr bildet sich bereits eine lange Warteschlange vor der Startnummernausgabe. "Holen wir uns zuerst die Nummern und dann schauen wir uns noch die Messe an" – eine Idee, die gestern viele hatten. "Wir sind wirklich sehr zufrieden mit dem Zulauf hier in der Arena. Auch am Samstag werden noch viele die Gelegenheit nutzen und ihre Startnummern abholen", sagt Julia Kitzmüller vom Marathon-Organisationsteam der LIVA.

OÖN-TV: Start in ein fulminantes Marathon-Wochenende

Bereits in Sportbekleidung und mit Laufschuhen ausgestattet oder noch im warmen Regenmantel: Nicht nur für die Startnummern strömen die Teilnehmer des Marathons gestern, Freitag, und heute, Samstag, in die TipsArena. Viele holen sich an diesen Tagen noch wertvolle Tipps von den Experten der Sportbekleidungsbranche ab und lassen sich beraten. "Ich kann nur jedem raten, auch im Training unterschiedliche Laufschuhe zu nutzen, um die Beinmuskulatur zu stärken. Und für den Marathon einen gut eingelaufenen Schuh zu verwenden – ein Bewerb ist kein guter Moment für Experimente", sagt Standbetreiber Arnold Völkl.

Läufer holen sich bei der Marathon-Messe noch Tipps von den Profis. Bild: Volker Weihbold

Dieser Meinung schließt sich auch Michaela Wendtner an: "Der Wohlfühlfaktor beim Laufen ist ganz entscheidend. Durch unterschiedliche Schuhe bringt man mehr Abwechslung ins Training. Und mit den richtigen Schuhen holt man doch noch einmal die eine oder andere Sekunde raus." Welcher Trend sich mittlerweile bei den Laufschuhen durchgesetzt hat: "Die Läufer bevorzugen jetzt ganz klar die bequemen, gedämpften Schuhe. Das ist gewinnbringend", sagt Völkl. Und genau um diese Energie geht es vielen nach der langen Vorbereitungszeit.

Lauffreude steht an erster Stelle

Verletzungsbedingt muss Maria Königsgruber aus Bad Hall auf eine Teilnahme beim Halbmarathon verzichten, den Viertelmarathon hingegen lässt sie sich nicht entgehen: "Es ist alles perfekt organisiert, da macht die Teilnahme gleich umso mehr Spaß. Wenn man dann ins Ziel einläuft, dann ist das ein wahrer Gänsehaut-Moment."

Genau diesen Moment werden am Sonntag rund 11.000 Leistungssportler und Hobbyläufer teilen, wenn sie nach einem der sieben Bewerbe des 21. Oberbank Linz Donau Marathons die Ziellinie überschreiten.

Warteschlangen bei der Abholung der Startnummern Bild: Volker Weihbold

Die Wetterbedingungen schauen zwar derzeit nicht rosig aus, die Lauffreude hält in Linz jedoch weiter an: "Wir schauen schon jeden Tag den Wetterbericht an. Wir sind aber sehr zuversichtlich, dass es am Sonntag trocken wird", sagt Julia Kitzmüller.

"Es muss einfach Spaß machen, dann läuft es sich wie von selbst. Ich freue mich auf jeden Fall auf meinen allerersten Halbmarathon – und das noch dazu in der Heimat", sagt Läuferin Betina Frank.

Straßensperren und Umleitungen am Sonntag

Die Vorbereitungen beginnen am Sonntag ab 4 Uhr früh, ab diesem Zeitpunkt ist die Mühlkreisautobahn (A7) zwischen der Prinz-Eugen-Straße und Dornach bis Mittag gesperrt. Ab 5.30 Uhr wird auch der Verkehr in der Stadt eingeschränkt. Die Umfahrung der A7 erfolgt Richtung Freistadt über die Abfahrt Voest, Richtung A1 bei Treffling. Die Umleitungsstrecke führt über die Aigengutstraße und Franckstraße zur Steyreggerbrücke.

Befahrbar bleiben dabei die Industriezeile, die Rudolfstraße sowie die Nibelungenbrücke, die einseitig für den Verkehr geöffnet wird. Auch die Obere Donaulände, der Römerbergtunnel sowie die Umfahrung Ebelsberg sind von den Sperren ausgenommen.

Die besten Parkmöglichkeiten gibt es beim Plasser & Theurer-Parkplatz, Shuttlebusse bringen die Läufer bis zur Holzstraße, um zum Start bei der Voestbrücke zu gelangen.

Autorin Karoline Ploberger Redakteurin Oberösterreich Karoline Ploberger

