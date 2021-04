Der Bergfrühling kommt: Rush-Serie steht in den Startlöchern

Der Bergfrühling naht in großen Schritten, und damit die Zeit für Abenteuer in Bergen. Eigentlich. Die Corona-Pandemie macht auch der Rush-Serie einen dicken Strich durch die Rechnung. "Wir müssen heuer alle unsere Events verschieben", bedauert Organisator Hans-Peter Kreidl. Verschoben ist allerdings nicht aufgehoben.

Sobald es die Bestimmungen zulassen, möchten die Teilnehmer auch heuer auf Dachstein, Großvenediger und Wildspitze starten: per Rennrad, zu Fuß und auf Tourenskiern. Bis dahin will Kreidl trotz erschwerter Bedingungen auf Tour gehen - im kleinen Stil mit ausreichend Sicherheitsabstand. "Ziel ist es, in Bildern, Geschichten und kurzen Videoclips positive Zeichen zu setzen und motivierende Geschichten zu erzählen", erklärt der Organisator.

Am Freitag, 9. April, gehen etwa Andi Goldberger, Mountainbiker Lukas Kaufmann und Ex-Biathlet Christoph Sumann gemeinsam mit ihm auf Tour. Einen ausführlichen Artikel dazu finden Sie demnächst auch auf nachrichten.at.

Weitere Termine:

23. April 2021 | WildspitzRUSH

7. Mai 2021 | VenedigerRUSH

Mehr Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie auch auf www.the-rush.eu.