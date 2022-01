Demos: "Wir legen viel Wert auf Ordnerdienste"

Am Samstag veröffentlichten die OÖN einen Bericht, in dem es um Corona-Demos und die Frage ging, warum die Polizei nicht vehementer gegen die Verletzung der Maskenpflicht vorgeht. Ein Sprecher der oö. Polizei betonte, dass die Versammlungsfreiheit ein so hohes Gut sei, dass Verwaltungsübertretungen "mitunter geduldet werden müssen". Das werde auch bei anderen so gehandhabt. Als Beispiele nannte der Sprecher Fridays for Future und die Radlobby. Beide Organisationen legen Wert auf die Klarstellung, dass es bei ihren Demos nie zu Übertretungen gekommen sei, die mit den Corona-Kundgebungen vergleichbar wären. Im Gegenteil werde viel Wert auf Sicherheit und Ordnerdienste gelegt. Den Polizei-Anweisungen sei stets Folge geleistet worden.