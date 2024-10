Datenpanne an der JKU: Mail zeigte Daten der Empfänger

Eine Datenpanne unterlief der Johannes Kepler Universität Linz gestern in einer Massen-Aussendung über die Bezahlung der Studienbeiträge: Im Fließtext der E-Mail erschienen aus Versehen die Namen, Mailadressen, akademischen Grade und Matrikelnummern aller Adressaten. Die JKU entschuldigte sich für den Fehler und hat ihn bei der Datenschutz-Behörde gemeldet

Der laufende Versand konnte laut der Uni nicht mehr gestoppt werden. In einer weiteren Mail an die Betroffenen, die den OÖN vorliegt, bat die JKU darum, die Mail zu löschen und so die Schadensbegrenzung zu unterstützen.

In einer Stellungnahme an die OÖN teilte die Universität mit, dass sie „Privatsphäre und Datenschutz sehr ernst nimmt.“ Umso mehr bedauere man den Fehler. Die betroffenen Studierenden hätten unmittelbar danach die E-Mail mit einer Erklärung und Entschuldigung erhalten. Zusätzlich zu der gesetzlich vorgeschriebenen Meldung an die Behörde seien weitere Schritte eingeleitet worden, um derartige Fehler künftig zu vermeiden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer