Das neue Linzer Eingangstor: Elf Türme für die Post City beim Bahnhof

Es soll der neue Vorzeigestadtteil von Linz werden, da waren sich bei der gestrigen Präsentation der Pläne für die Post City auf dem Areal des ehemaligen Postverteilerzentrums alle einig.

Dieser wird schon von weitem zu sehen sein: Elf Bauteile, sprich Türme, die auf acht Gebäudekomplexen angebracht sind, werden dort errichtet. Mit dem Ziel, dass auf dem 40.000 Quadratmeter großen Areal ein "urbaner Lebensraum" entsteht, sagte Georg Pölzl, Generaldirektor der Österreichischen Post.

Neben Wohnungen, Büros und Geschäfts- und Gastronomieflächen sind auch ein Hotel, ein Kino und ein Ärztezentrum geplant. Ebenso wie ein kleiner Park, eine Tiefgarage mit 2500 Stellplätzen und ein Busterminal.

OÖN-TV: Neuer Stadtteil für Linz Linz bekommt mit der „Post City“ einen neuen Stadtteil direkt beim Hauptbahnhof. In elf Hochhäusern sollen Geschäfte, Wohnungen, Büros und ein Kino einziehen. Außerdem in OÖN-TV heute: Für Fußgänger beginnt die gefährlichste Zeit im Jahr und hunderte teure Weine sind bei einem Unfall auf der A1 verloren gegangen.

Rund ein Drittel der oberirdischen Nutzungsfläche von knapp 150.000 Quadratmetern ist für Wohnen reserviert, der Rest für Büros, Handel und Entertainment. Der höchste der elf Türme wird 65 Meter in die Höhe ragen. 40 Einreichungen gab es für das Projekt, durchgesetzt hat sich letztlich die Planung des Grazer Architekturbüros Nussmüller.

"Es war keine leichte Befruchtung, aber letztlich haben wir ein wunderschönes Baby bekommen", sagte Vizebürgermeister Markus Hein (FP) zu den anfänglich schwierigen Planungen. Denn die Vorstellungen des Projektbetreibers Post und der Stadt Linz lagen zunächst deutlich auseinander. So hatte die Post den Anteil an Wohnraum ursprünglich viel höher angesetzt.

Der höchste der elf Türme, die begrünt werden, ist 65 Meter hoch. Bild: Nussmüller/Mathy

Baubeginn für 2021 geplant

"Wir wollten aber bewusst diese Mischung, da das Areal derzeit die strategisch wichtigste Liegenschaft in der Stadt ist, die es zu entwickeln gilt", sagte Bürgermeister Klaus Luger (SP). Bis zu 5500 Menschen sollen dort künftig wohnen oder arbeiten. Durch die Anbindung an die Bahn sei das Projekt auch für Pendler interessant, die zum Arbeiten in die Post City kommen, so der Bürgermeister. Hein hob die Offenheit in der Gestaltung hervor: "Das war eine wesentliche Forderung der städtebaulichen Kommission."

Diese war aber durchaus herausfordernd. "Die Verteilung der Baukörper war spannend, da einerseits ein offener Raum mit viel Grün entstehen soll, der gleichzeitig Fassaden braucht, die Lärm und Schall abschirmen", sagt Architekt Stefan Nussmüller. Der Individualverkehr werde sich auf dem Areal, abgesehen von den Zugängen zur Tiefgarage, unterirdisch bewegen, so der Architekt weiter.

Als Nächstes stehen nun die Flächenwidmung sowie die Bebauungsplaneinreichung auf der Agenda. Ende 2020 sollen die Abrissarbeiten starten, für Anfang 2021 ist der Baubeginn geplant. Bis 2025 soll die erste Bauetappe abgeschlossen werden. 400 bis 500 Millionen Euro werden in das Projekt investiert.

Kritik kam gestern von Linzer ÖVP, Grünen und Neos. "Das Areal ist der falsche Ort für Wohnbau. In einigen Jahren donnern hier tausende Autos auf der A26 vorbei", sagt Klaus Grininger von den Grünen. Lorenz Potocnik (Neos) stört hingegen der Bau von Hochhäusern sowie die große Tiefgarage.

Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP) will am Areal weder Wohnbau noch Handelsflächen: "Linz braucht kein zusätzliches Shoppingcenter." Die Nutzung des Standorts solle vorrangig im Bereich Büros, Dienstleistungen und Hotellerie liegen, so Baier.

So soll der neue Stadtteil „Post City“ aussehen. Bild: Nussmüller/Mathy

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.