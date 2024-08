Das Heer übt schnelles Eingreifen im Kosovo

Vor knapp einem Jahr verringerte das Bundesheer sein Engagement im Kosovo. Das Kontingent der Kosovo Force (KFOR) wurde von 300 Soldaten auf etwa die Hälfte verringert. Das reguläre Kontingent – derzeit 140 Soldaten – sollte aber in Notfällen mit Reservekräften aufgestockt werden.

Dass dies in entsprechend kurzer Zeit erfolgen kann, übt das Heer bei der "Quick Response 24". Von Hörsching aus wurde am Donnerstag eine Kompanie mit rund 120 Soldaten der 4. Panzergrenadierbrigade nach Pristina geflogen. Dort, so Ministeriumssprecher Oberst Karl Krainer zu den OÖN, kommen sie zum Camp Novo Selo, wo sie entsprechend mit Material (Fahrzeugen, etc.) ausgestattet werden.

Eine zweite Kompanie, 120 Soldaten, machte sich von St. Michael (Stmk.) auf zu "EUFOR" in Bosnien-Herzegowina (Kontingent: 120 Soldaten). "Entscheidend ist, dass unsere Reservekräfte nicht nur am Papier bereitgehalten werden, sondern tatsächlich verfügbar und nach kurzer Vorbereitungszeit in den Einsatzraum verlegt werden können", so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP). Die Übung dauert bis 20. September.

Autor Eike-Clemens Kullmann Redakteur Außenpolitik, Weltspiegel Eike-Clemens Kullmann

