Schulen und Kindergärten werden in fünf Bezirken vorübergehend geschlossen

Das teilten Landeshauptmann Thomas Stelzer und seine Stellvertreterin Christine Haberlander in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz am Mittwoch mit.

Nach längerer Zeit ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Österreich am Mittwoch auf über 100 gestiegen. Der Löwenanteil der 107 Erkrankungen (Stand 9.30 Uhr) entfiel laut Innenministerium mit 61 auf Oberösterreich.

"Das ist besorgniserregend", sagte Stelzer bei der Pressekonferenz. "Dagegen müssen wir vorgehen." Wie bereits der Linzer Bürgermeister, verwies auch er auf den "Pfingstkirchen-Cluster", der für die hohen Fallzahlen maßgeblich verantwortlich ist (mehr dazu weiter unten im Artikel).

Alle Schulen, Kindergärten und Krabbelstuben in den Bezirken Linz-Stadt, Linz-Land, Urfahr-Umgebung, Wels-Stadt und Wels-Land werden daher ab Freitag bis einschließlich nächsten Freitag geschlossen. "Gerade in diesen Bezirken sind die Fallzahlen hoch", erklärte LH-Stv. Haberlander. Eine Hotline für Pädagogen werde eingerichtet. Mehr Informationen folgen in Kürze.

37 Infizierte nach Pfingstkirche

Zuvor luden der Linzer Bürgermeister Klaus Luger und Gesundheitsstadtrat Michael Raml zu einer Pressekonferenz ins Alte Rathaus. Thematisiert wurden die steigenden Infektionen in der Landeshauptstadt - am Mittwoch wurden erneut 23 neue Corona-Fälle gemeldet - und die Maßnahmen rund um den "Pfingstkirchen-Cluster". Diesem Cluster seien 20 von 24 neuen Ansteckungen zuzuordnen. Somit haben sich nach der Pfingst-Kirche bereits insgesamt 37 Teilnehmer mit dem Coronavirus infiziert. Konkret sind mehrere Standorte der Kirche in Linz-Stadt und Linz-Land betroffen.

"Innerhalb des Clusters prägen einige wenige, teilweise kinderreiche Familien den Kern des Geschehens und beziehen Betriebe, Schulen, Kindergärten und Horte im Großraum Linz mit ein", hieß es bei der Pressekonferenz am Mittwochvormittag. Im Umfeld des Clusters würden sich bereits 100 Personen in Quarantäne befinden.

In Linz ist die Zahl der Infizierten auf 61 gestiegen, tags zuvor waren es noch 38. In ganz Österreich wurden am Mittwoch wieder mehr als 100 Neuinfektionen bekannt. Die folgende Grafik zeigt, dass zuletzt vor allem in Oberösterreich viele Neuansteckungen registriert wurden:

In den gelb markierten Regionen gab es pro 10.000 Einwohner in den vergangenen zwei Wochen 1-9 positive Fälle. Bild: Screenshot Corona-Ampel 1.7.

Anschober: Fokus in Oberösterreich

Der Fokus der Corona-Neuerkrankungen in Österreich liegt derzeit in Oberösterreich, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Mittwoch in einer Pressekonferenz. In Oberösterreich habe sich die Zahl der Erkrankungen innerhalb von 24 Stunden um 2,48 Prozent erhöht.

In Gesamtösterreich war die Anzahl der aktiv Erkrankten hingegen nur um 0,6 Prozent gestiegen, sagte Anschober weiter. Die Zahl der Neuinfektionen war mit 107 am Mittwoch erstmals seit Wochen wieder dreistellig. Derzeit verzeichnet man 677 aktiv Erkrankte.

Wien auf Platz zwei

Mit 24 Neuinfektionen lag Wien auf Platz zwei, gefolgt von der Steiermark mit neun und Niederösterreich mit sieben. Aus Tirol wurden drei Erkrankungen, in Salzburg zwei und im Burgenland eine gemeldet.

Bisher gab es in Österreich 17.873 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand sind österreichweit 705 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben und 16.497 wieder genesen. Aktuell befanden sich 74 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon neun auf Intensivstationen.

Mehr aktuelle Grafiken zur Lage in Österreich und weltweit finden Sie gesammelt in diesem Artikel.

