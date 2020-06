Coronafälle steigen: "Wir sind mitten in einer Pandemie"

Das Bewusstsein, dass das Coronavirus noch unter uns ist, dürfte nachgelassen haben. Besonders in den öffentlichen Verkehrsmitteln sind immer mehr Gesichter unbedeckt, obwohl ein Mund-Nasen-Schutz weiterhin verpflichtend ist. Diese Beobachtung haben auch zahlreiche OÖN-Leser gemacht: "Die Leute stehen so dicht gedrängt in den Zügen, dass man nicht mal mehr umfallen kann, und doch legen 20 Prozent der Fahrgäste keinen Wert auf einen Mund-Nasen-Schutz", berichtet eine Pendlerin aus Attnang-Puchheim. Ein anderer Leser hat in einem Railjet von Linz nach Wien festgestellt, dass nur ein Viertel der Fahrgäste eine Maske trägt. Auch in den Straßenbahnen der Linz Linien ist die Maskenmoral gesunken. Da seien es vor allem Jugendliche, die auf die Schutzmaske verzichten, sagt ein Leser.

"Unser Kontrollservice-Personal achtet darauf und weist verstärkt auf die nach wie vor gültige Tragepflicht eines Mund-Nasen-Schutzes hin", sagt Susanne Gillhofer, Pressesprecherin der Linz AG. Zuletzt seien immer wieder Fahrgäste angetroffen worden, die keinen Mund-Nasen-Schutz verwendeten. "Wird jemand ohne Schutz angetroffen, wird er vom Servicepersonal aufgefordert, diesen zu tragen oder das Fahrzeug zu verlassen", sagt Gillhofer.

Auch in den Zügen der ÖBB werden Fahrgäste von den Mitarbeitern auf die Vorschrift hingewiesen und wenn nötig die Behörden informiert. "Der Appell geht hier auch an die Eigenverantwortung der Reisenden", sagt ÖBB-Sprecher Robert Mosser.

Die Polizei kontrolliert in den öffentlichen Verkehrsmitteln das Tragen von Mund-Nasen-Schutz nicht. "Die Kompetenz liegt bei den Gesundheitsbehörden, das ist kein Sicherheitsthema", sagt David Furtner von der Landespolizeidirektion OÖ. Die Polizei werde dann aktiv, wenn eine Anzeige eingeht. "Jeder ist selbst gefordert, die Bestimmungen einzuhalten", sagt Furtner. Aktuell ist die Zahl der Corona-Infizierten über das Wochenende stark angestiegen: 131 Menschen sind aktuell erkrankt (Stand Montag), 774 Oberösterreicher in Quarantäne. 40 Erkrankte gehören zu dem Cluster rund um die "Freie Christengemeinde" in der Wankmüllerhofstraße in Linz, wir haben berichtet. Unter den Neuerkrankten sind auch sieben Schüler, die zum Teil der Freikirche angehören, berichtet das Land OÖ. Erkrankt sind zwei Schüler der Neuen Mittelschule Haid, zwei Schülerinnen der Volksschule Traun, eine Schülerin des Gymnasiums der Franziskusschwestern Wels und je ein Schüler der Volks- und der Neuen Mittelschule Hellmonsödt.

Zahlreiche Tests an Schulen

"Schulen sind Orte der Begegnung und es gibt ein erhöhtes Verdachtsvolumen. Deshalb werden viele Schülerinnen und Schüler getestet, aber nur die wenigsten sind positiv", sagt die für Gesundheit zuständige stv. Landeshauptfrau Christine Haberlander (VP). Angesichts der steigenden Zahlen "gibt es uns Sicherheit, dass wir die Fälle nachvollziehen und so die Infektionskette unterbrechen können", sagt Haberlander. Gab es am 4. Juni lediglich 17 Covid-Erkrankte, so gibt es dreieinhalb Wochen später fast achtmal so viele Fälle. Für Beschränkungen oder Lockerungen ist weiterhin die Bundesregierung zuständig, Haberlander appelliert an die Eigenverantwortung. "Wir sind mitten in einer Pandemie, die wir ernst nehmen müssen. Lieber einmal mehr schief angeschaut werden, weil man eine Schutzmaske trägt, als krank zu werden."

Neuinfektionen

Der Tiefstand an Corona-Erkrankten erreichte Oberösterreich am 4. Juni mit 17 Infizierten. In den vergangenen Tagen schnellten die Zahlen nach oben. Waren es am Donnerstag noch 43 Fälle, gab es Sonntagmorgen mit 88 Erkrankten mehr als doppelt so viele. Gestern Mittag hat das Land OÖ mitgeteilt, dass die Zahl der Corona-Infizierten auf 131 angestiegen ist. 40 davon gehören zu einer Freikirche aus Linz.

Mehr als 600.000 Tests bisher Bild: REUTERS

Verwunderung bei Kontaktpersonen: Späte Information, kein Test

Als eine wesentliche Säule im Umgang mit der Corona-Pandemie wird vom Gesundheitsministerium immer wieder das Kontaktpersonen-Management genannt. Also die Ermittlung jener Personen, mit denen ein positiv Getesteter Kontakt hatte. Die Durchführung obliegt den Bezirksbehörden und hat in der Praxis durchaus ihre Tücken, wie ein den OÖN geschilderter Fall zeigt. Ein junger Mann wurde vergangenen Freitag positiv getestet und am Samstag in ein Linzer Spital eingeliefert. Seine unmittelbaren Kollegen, mit denen er vergangene Woche noch zusammenarbeitete, versuchten über das Wochenende herauszufinden, was dies nun für sie bedeutet. Eine Information vonseiten der Behörden gab es nicht, ein Anruf bei der Hotline 1450 ergab, dass man ohne Symptome nicht getestet werde. Montag Nachmittag folgte schließlich die Aufforderung zur Quarantäne. Dass sie nicht getestet werden, löste aber in der Belegschaft Verunsicherung aus. Vom Magistrat Linz heißt es dazu, dass man bei Bekanntwerden eines neuen Falles sofort aktiv werde. Getestet würden aber nur Kontaktpersonen, die in sensiblen Bereichen wie Schulen oder Gesundheitseinrichtungen arbeiten oder wo ein hohes Risiko auf Clusterbildung besteht. Ob Kontaktpersonen – dazu zählen auch Menschen, die länger als 15 Minuten Kontakt mit Infizierten hatten – getestet werden, ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In Wien werden auch Kontaktpersonen ohne Symptome getestet. Dabei werden viele Fälle entdeckt: Zwei Drittel der bekannten Infektionen sind auf diese Testungen zurückzuführen.

In Oberösterreich beruft man sich auf die Vorgaben des Gesundheitsministeriums, die vorsehen, symptomfreie Kontaktpersonen lediglich abzusondern. Diese Empfehlungen werden derzeit überarbeitet, heißt es aus dem Ministerium auf OÖN-Anfrage.





