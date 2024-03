Cannabis-Legalisierung: Schärfere Kontrollen in Oberösterreich gefordert

Es sei erschreckend, sagt Gesundheitslandesrätin und LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP), dass selbst in Fachgeschäften Unsicherheit darüber besteht, was in den verkauften Cannabisblüten enthalten ist. "Anlässlich der Legalisierung von Cannabis in Deutschland konzentrieren wir uns nun auf zwei Schwerpunkte: Erstens steht die Prävention und Aufklärungsarbeit in Schulen im Vordergrund. Und zweitens fordern wir schärfere Kontrollen und Schulung von Verkäufern", sagt Haberlander.

Kontrollen auf Bundesebene

Ein Konsum von gefährlichen Substanzen in vermeintlich sicheren CBD-Cannabisblüten ereignete sich vor wenigen Wochen in Oberösterreich: Nach dem Konsum eines legal erworbenen CBD-Produkts suchte ein junger Oberösterreicher Hilfe und Aufklärung in der Sucht- und Drogenkoordination des Landes. Denn unmittelbar nach dem Konsum in Form eines Joints bemerkte der junge Mann starkes Herzrasen und wurde auf der Intensivstation eines Spitals behandelt. Eine labortechnische Analyse der Cannabis-Reste ergab einen THC-Wert weit über fünf Prozent. "Solche Ereignisse sind eine klare Bestätigung für Notwendigkeit von besseren Kontrollen und schärferen Gesetzen", sagt Thomas Schwarzenbrunner, Drogen- und Suchtkoordinator vom Land Oberösterreich.

In etwa 60 Geschäften in Oberösterreich werden derzeit legal CBD-Produkte verkauft. "Und ich will diesen Geschäften keinen Pauschalvorwurf machen", sagt Schwarzenbrunner. Doch die meisten Mitarbeiter in den Shops würden sich nicht ausreichend mit den Produkten beschäftigen. "Von außen erkennt man natürlich nicht den Unterschied zwischen CBD-Produkten und Cannabis-Produkten mit THC", sagt der Drogenkoordinator. Daher sei auch eine schärfere Qualitätskontrolle bei den Produkten notwendig, sagt Haberlander. "Wir sehen in Oberösterreich, dass wir uns schon im Kleinen schwer tun, diese Industrie zu überwachen. Es braucht notwendige Schritte auf Bundesebene."

Unterschied zwischen CBD und THC

Legale Cannabis-Produkte mit CBD (also Cannabinoiden) wirken nicht psychoaktiv und erzeugen kein oder nur geringes Abhängigkeitspotenzial bei den Konsumenten, sagt Kurosch Yazdi-Zorn, Vorstand der Klinik für Psychiatrie mit Schwerpunkt Suchtmedizin am Kepler Universitätsklinikum. Viele konsumieren diese CBD-Produkte auch aus gesundheitlichen Gründen, "etwa zur Schmerzlinderung, als Einschlafhilfe oder ähnliches. Hier muss man aber sagen: Es hat mehr den Placebo-Effekt als tatsächlich eine medizinische Wirkung", sagt Yazdi-Zorn. Umso problematischer sei es, dass viele womöglich verunreinigte CBD-Produkte über das Internet bestellen und so nicht wissen, was sie tatsächlich konsumieren. Sollte man die Produkte tatsächlich zu medizinischen Zwecken verwenden, rät der Suchtmediziner dazu, sich an Apotheken oder an Ärzte zu wenden.

Viele Leute benutzen auch keine Cannabis-Blüten selbst, sondern etwa Cannabinoid-Öl. "Ob diese Produkte mit synthetischen Stoffen versetzt sind, können die Kunden leider auch nicht überprüfen. Daher braucht es definitiv mehr Kontrolle und auch Schulung von Mitarbeitern", sagt Yazdi-Zorn.

Illegales Cannabis mit THC hingegen erzeugt einen Rauschzustand und hat Suchpotenzial, besonders bei regelmäßigem Gebrauch. Auch Psychosen und Kurzzeitgedächtnisprobleme ruft das Suchtmittel hervor.

Autorin Karoline Ploberger Redakteurin Oberösterreich Karoline Ploberger