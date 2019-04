Braut starb bei Unfall beim Poltern: Bruder verurteilt

ST. PÖLTEN. Prozess nach tödlichem Traktorunglück: Haftstrafe für 26-jährigen Angeklagten, der das Fahrzeug gelenkt hatte.

Bei dem Unglück im September in Allhartsberg stürzte ein mit 13 Frauen besetzter Traktoranhänger um. Bild: APA/RKNÖ/S. BOHLHEIM

"Die wahre Strafe hat der Angeklagte bereits bekommen", sagte dessen Verteidiger. "Ich fühle mit Ihnen", sagte auch der Richter zu jenem 26-Jährigen, der am Mittwoch in St. Pölten vor Gericht stand. Er musste sich nach einem tödlichen Traktorunfall bei einem Polterabend im September des Vorjahres im Bezirk Amstetten verantworten. Der Mann, der das Fahrzeug gelenkt hatte, dürfte zu schnell gefahren sein. Der mit 13 Frauen besetzte Anhänger kippte um. Die Braut – die Schwester des Angeklagten – starb einige Tage später im Krankenhaus.

Wegen grob fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Gemeingefährdung wurde der 26-Jährige zu zehn Monaten bedingter Haft und 9000 Euro Geldstrafe verurteilt.

Zu hohe Geschwindigkeit

Das Unglück hatte sich am Abend des 8. September 2018 auf einer Landesstraße zwischen Allhartsberg und Sonntagberg ereignet. Der 26-Jährige saß am Steuer eines Traktors, der einen nicht zum Personentransport zugelassenen Anhänger mit Sitzbänken zog. Darauf hatten 13 Frauen Platz genommen. Das Fahrgestell habe er selbst gebaut, erzählte der Mann vor Gericht. Seine Schwester habe ihn gebeten, das Gespann bei ihrem Polterabend zu lenken.

Laut einem Gutachten dürfte der Lenker dabei zu schnell in eine enge Rechtskurve gefahren sein. Das Gefährt soll mit 25 bis 30 km/h unterwegs gewesen sein. Wäre es zum Personentransport zugelassen gewesen, hätte das Tempo höchstens 10 km/h betragen dürfen. Der Anhänger stürzte um, die Insassinnen wurden gegen eine Steinmauer geschleudert. Die Braut erlitt so schwere Verletzungen an Kopf und Brustkorb, dass sie eineinhalb Wochen später in Linz im Krankenhaus starb. Weitere acht Frauen zogen sich schwere, vier leichte Blessuren zu.

"Ich kenne die Kurve, ich bin sie schon oft gefahren", sagte der 26-Jährige, der sich schuldig bekannte. Dass er zu schnell unterwegs gewesen sei, habe wahrscheinlich mit der Stimmung an diesem Abend zu tun gehabt: "Es war jeder gut drauf." Er selbst war zum Zeitpunkt des Unfalls nüchtern.

"Tragisches Unglück"

Der Verteidiger sprach von einem "tragischen Unglück", auch der Staatsanwalt sagte zu dem Angeklagten: "Von einem menschlichen Standpunkt aus denke ich, dass Sie jetzt schon genug gestraft sind." Dem Richter zufolge habe der 26-Jährige "risikoerhöhende Faktoren übersehen oder zu wenig darüber nachgedacht" und einen "massiven Fahrfehler" begangen. Strafmildernd wirkten sich die Unbescholtenheit des Mannes, sein reumütiges Geständnis und der Verlust einer Angehörigen aus. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

