Bombendrohung in Linzer Disco: Täter hatte "Wut auf Türsteher"

Weil ihn ein Türsteher der Disko Musikpark A1 in der Linzer Hamerlingstraße vor einigen Wochen nicht in das Lokal gelassen hatte, wollte sich in der Nacht auf Samstag ein 45-jähriger Linzer rächen: Kurz nach Mitternacht rief er bei der Polizei an und kündigte an, dass um 1 Uhr in der Disko eine Bombe hochgehen werde. Dann legte er auf.

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. Mittels Lautsprechern wurden die 362 Personen, die sich in der Disko befanden – Gäste sowie Personal – aufgefordert, sofort das Gebäude zu verlassen. Dies habe ohne Zwischenfälle funktioniert, sagte der stellvertretende Landespolizeidirektor Erwin Fuchs. Das Gebiet rund um das Gebäude wurde großräumig abgesperrt. Zwei Busse der Linz Linien wurden angefordert, in denen sich die großteils leicht bekleideten Lokalbesucher aufwärmen konnten. Das Rote Kreuz rückte mit vier Fahrzeugen an und verteilte Wärmedecken. Nach einer erfolglosen Durchsuchung des Gebäudes konnten die Gäste gegen 2 Uhr wieder in die Disko.

Der Täter konnte noch am Samstag ausgeforscht und vernommen werden. Er legte ein Geständnis ab. Ihm drohen neben einer bis zu dreijährigen Freiheitsstrafe auch Geldstrafen: Es könnte sein, dass er den Polizeieinsatz zu bezahlen habe und der Gastronom entsprechende Schadensersatzforderungen stelle, sagte Fuchs.

Artikel von Gerhild Niedoba Redakteurin Land und Leute g.niedoba@nachrichten.at