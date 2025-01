Blutkonserven gehen zur Neige: A negativ "sehr dringend gesucht"

Gilt gemeinhin die Blutgruppe AB als selten, ist es in Oberösterreich derzeit die Blutgruppe A negativ, die schon notwendig gebraucht wird. "Wir haben zurzeit einen höheren Bedarf, weil es mehr Patienten gegeben hat, die A negativ benötigt haben, deshalb ist der Lagerstand geschrumpft", so eine Mitarbeiterin der Blutzentrale im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Oberösterreicher spenden gerne

Der Bedarf sei zwar nicht von der Jahreszeit abhängig, der Nachschub aber schon, sagt die Fachfrau. Generell nämlich seien die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher fleißige Blutspender – durch die derzeitige Erkältungs- und Grippewelle mit folglich auch mehr Krankenständen seien aktuell aber viele Spenderinnen und Spender aus dem Verkehr gezogen.

Angst, im Fall des Falles kein Notfallmedikament Nummer eins, eine Blutkonserve, bekommen zu können, müsse aber niemand haben, heißt es aus der Blutzentrale. "Es ist natürlich noch Bestand vorhanden. Wir schauen aber immer rechtzeitig, dass wir die Lager wieder auffüllen, wenn der Stand sinkt."

Hier kann gespendet werden

Möglichkeit zum Blutspenden ist immer Montag bis Freitag 7 bis 15 Uhr sowie jeden ersten Dienstag im Monat bis 20 Uhr in der Blutzentrale in der Krankenhausstraße 7 in Linz. Unter termine.blut.at sind außerdem die Termine in den Regionen aufgelistet.

Autorin Renate Stockinger Redakteurin nachrichten.at Renate Stockinger

