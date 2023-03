Bande nach 52 Einbrüchen ausgeforscht 

Täter hatten es in Wohnhäusern auf Goldbarren, Schmuck und Bargeld abgesehen.

Die drei verdächtigen Männer (31, 40 und 50 Jahre) aus dem Kosovo hatten es laut Polizei hauptsächlich auf private Wohnobjekte abgesehen. Dort stahlen sie in der Dämmerungszeit Schmuck, Goldbarren, Bargeld und weitere Wertsachen. 52 Tatorte gibt es: 34 in der Steiermark und 19 in Oberösterreich. Betroffen waren die Bezirke Freistadt, Perg, Urfahr Umgebung und Ried.

Die Beute habe einen Wert von mehreren Hunderttausend Euro, teilte die steirische Landespolizeidirektion mit. Der bei den Einbrüchen angerichtete Sachschaden liegt demnach bei mehreren Zehntausend Euro.

Die drei Täter hielten sich im Großraum von Graz auf. Der 50-Jährige war bereits im Mai 2022 bei einer Hausdurchsuchung festgenommen worden. Heuer im März stellte sich der 31 Jahre alte Mittäter freiwillig der Polizei und legte ein Geständnis ab. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

Nach dem dritten Tatverdächtigen werde weiterhin gefahndet, teilte ein Sprecher der steirischen Polizei mit.

