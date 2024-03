B132 gesperrt: Anhänger von Geflügeltransporter in Feldkirchen umgestürzt

Am Karfreitag um 7.48 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Lacken aus, um einen Geflügeltransporter zu bergen. Der Lkw war auf der B132, der Mühllackener Straße, aufs Bankett und in den Seitengraben geraten, der Anhänger des Fahrzeugs stürzte um. "Wir werden den Hänger mit dem Kranwagen aufstellen und die Kisten mit den Hühnern auf einen anderen Lkw verladen", sagt Kommandant Daniel Schürz.

In einem solchen Geflügeltransporter würden sich für gewöhnlich in etwa 9000 Hühner in Kisten befinden, sagt der Feuerwehrmann. Diese Kisten sind bei dem Unfall größtenteils heilgeblieben. "Wenn es zehn Hühner sind, die herumlaufen, sind es viele", sagt Schürz.

Die B132 - die Verbindungsstraße zwischen Lacken und Feldkirchen - war am Freitagvormittag für die Dauer Aufräumarbeiten mehrere Stunden lang gesperrt.

