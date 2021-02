Der Mann war auf der Lamprechtshausener Bundesstraße (B156) in Fahrtrichtung Handenberg unterwegs. Als er den Lenkersitz einstellen wollte, kam er von der Fahrbahn ab und prallte mit rund 100 km/h gegen ein Brückengeländer. Der Pkw wurde dabei in zwei Teile gerissen, der vordere Teil wurde in den Bach unter der Brücke geschleudert. Der Lenker wurde zum Glück nur leicht verletzt.

Erst kurz davor hatte der 61-Jährige den Pkw von einer Werkstatt für eine Probefahrt abgeholt und Probekennzeichen darauf montiert. Nach Erstversorgung durch Sanitäter des Roten Kreuzes wurde der Mann von einer Notärztin untersucht, in ein Krankenhaus wollte er nicht gebracht werden. Die FF Neukirchen führte die Fahrzeugbergung durch.