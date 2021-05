Aufbruchstimmung ist größer als Ärger über strikte Auflagen

Seit einer Woche haben Gasthäuser und Hotels wieder offen. Auf Sportplätzen, in Fitnessstudios sowie in den Kulturstätten des Landes herrscht nach Monaten des Lockdowns wieder Leben. Das Fazit nach einer Woche fällt in allen Bereichen ähnlich aus: Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen überwiegt die Freude über die Öffnungen.

"Es sind alle Wirte froh, dass sie endlich wieder Leben in der Stube haben", formuliert es der Wirtesprecher der Wirtschaftskammer OÖ, Thomas Mayr-Stockinger. Die 3G-Regel verursache kaum Probleme, die Gäste würden die Maßnahmen weitgehend mittragen.

Vorbildliche Besucher

Die Stimmung in der Bevölkerung eine Woche nach den Öffnungen scheint Stockingers Aussagen zu bestätigen, wie die OÖN in den unterschiedlichen Regionen des Landes in Erfahrung bringen konnten.

"Ich war wieder bei einer Kulturveranstaltung", erzählt etwa Ursula Voglsam aus Steyr. "Das war toll, auch das Publikum hat sich vorbildlich verhalten und alles eingehalten", sagt die Pensionistin.

Ähnlich hat Wolfgang Baumgartner aus Wolfsegg auch seinen ersten Gasthausbesuch erlebt: "Ich bin dort auch kontrolliert worden. Ich bin geimpft, teste mich aber oft zusätzlich", sagt der 62-Jährige.

Neben der Aufbruchstimmung herrscht aber auch Unverständnis über die durchwegs weiterhin strikten Auflagen. Dass etwa bei Nachwuchs-Fußballmatches mit mehr als zehn Zuschauern alle Anwesenden auf die 3G-Regel hin kontrolliert und registriert werden müssen, bedeutet für Vereinsverantwortliche einen enormen Aufwand. Die Regelung, dass Spieler vor und nach dem Training im Freien eine FFP2-Maske tragen müssen, hat die Regierung schon nach wenigen Tagen wieder gekippt.

Ein gewisses Maß an Vorsicht sei aber weiterhin nötig, meinen viele Oberösterreicher. "Das Virus ist noch nicht verschwunden", warnt etwa Miriam Priewasser aus Neukirchen an der Enknach. Sie sei noch nicht im Wirtshaus gewesen, "weil ich große Menschenansammlungen noch meiden möchte". Auch Michaela Riess aus Linz möchte "die Vorsichtsmaßnahmen nicht auf die leichte Schulter nehmen oder vergessen. Denn dann kann die Situation schnell wieder kippen". "Übermut" ortet Elisabeth Preslmair aus Mauthausen nur vereinzelt. Das sei eher "ein Phänomen der Städte, wo es an beliebten Plätzen viel schneller zu Menschenansammlungen kommt als auf dem Land". (ort)