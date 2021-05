Keine Altersbeschränkungen mehr: Bisher 85.000 Impftermine gebucht

Mit dem Versprechen, dass bis Ende Juni all jene, die geimpft werden wollen, den ersten Stich erhalten, wird es nichts. Das zeigt die erste Bilanz der Impfanmeldungen für alle Registrierten beim Land Oberösterreich. Die vergebenen Impftermine an 18 Standorten reichen von dieser Woche bis 17. Juli. Die Zahl der täglich buchbaren Termine schwankt, für heute wurden 4376 vergeben.

"Wir sind laufend dabei, das Angebot zu evaluieren", sagt Carmen Breitwieser, die Leiterin des Krisenstabs des Landes Oberösterreich.

Begehrte Plätze im Zentralraum

Dass Termine teils erst in zwei Monaten möglich sind, habe auch mit vielen Buchungen in einzelnen Regionen zu tun: "Im Linzer Zentralraum, Wels und Umgebung sowie Vöcklabruck sind die Termine bereits rar. Wir bitten die Oberösterreicher, flexibel zu sein", so Breitwieser. Denn es sei durchaus möglich, auf Impfstraßen auszuweichen, die nicht im eigenen Wohnbezirk liegen, um einen früheren Termin zu bekommen. An besonders begehrten Impfstandorten wie dem Linzer Design Center bemüht man sich zudem um weiteres Personal und Kapazitäten für zusätzliche Impfstraßen.

Bei dem Terminangebot müsse man sich eben nach diesen Kapazitäten, aber auch nach den gesicherten Lieferungen der Impfdosen durch den Bund richten, erklärt Breitwieser: "Uns war wichtig, dass bei jedem Termin eine fixe Impfdosis hinterlegt ist. Wenn aber mehr Impfstoff vom Bund kommt, werden natürlich auch mehr Termine angelegt." Darauf sei man vorbereitet, versichert die Leiterin des Krisenstabs. Berücksichtigt werden müsse zudem, dass auch viele Zweitimpfungen in den nächsten Wochen verabreicht werden müssen.

Insgesamt ist der Krisenstab mit dem Andrang aber sehr zufrieden. Mit Stand Dienstag, 16 Uhr, wurden 84.800 Impftermine gebucht. Die Einladung war an die 209.481 registrierten Personen gegangen. Nach wie vor besteht auch die Möglichkeit, sich bei niedergelassenen Ärzten impfen zu lassen, und zahlreiche Betriebsimpfaktionen sind bereits angelaufen.

Mit 29. Mai wird die Terminbuchung dann für alle freigegeben. Damit können auch jene, die sich bisher nicht registriert haben, einen Termin erhalten.

140.000 Erstimpfungen

Mit den angekündigten Lieferungen können bis Juli aus heutiger Sicht 140.000 Erstimpfungen durchgeführt werden.

Das Buchungssystem habe gut funktioniert, teilweise sei es zu Verzögerungen beim E-Mail-Versand gekommen. Der Krisenstab ersucht um Geduld, auch was Anrufe bei der Telefonauskunft betrifft. "Wir haben das Angebot aufgestockt, aber es kommt zu Wartezeiten", sagt Breitwieser. Fest stehe aber: "Jeder, der geimpft werden will, bekommt ein Impfangebot." Einen Zeithorizont für die Impftermine nennt Breitwieser vorsichtshalber nicht.

Einigung zu Grünem Pass mit der SPÖ

Die türkis-grüne Bundesregierung hat sich offenbar mit der SPÖ auf eine Gesetzesvorlage zum Grünen Pass verständigt. Der stellvertretende SP-Klubchef Jörg Leichtfried betonte gestern, es sei seiner Partei gelungen, die in der Begutachtung kritisierten Passagen herauszuverhandeln. Damit sei eine Zustimmung der SPÖ wahrscheinlich. Beschlossen werden soll die Novelle heute im Rahmen einer Sondersitzung. Die Gesetzesänderung bildet die rechtliche Basis dafür, dass ein elektronischer Nachweis für Impfung, Genesung oder Testung erbracht werden kann. Wie berichtet, war ein Paragraf besonders kritisiert worden. Dieser hätte die Verknüpfung mit Daten zum Erwerbsleben, Einkommen, zu Bildung und Krankenständen erlaubt. Der entsprechende Paragraf soll nun gestrichen werden. (eiba)