Auf sonniges Wochenende folgt ab Wochenmitte eine Kaltfront

Ab Dienstag sei somit mit vielen dicken Wolken zu rechnen, die verbreitet Regen bringen werden.

Bis zum Freitagvormittag halten sich über den Niederungen gebietsweise Nebel- und Hochnebelfelder recht hartnäckig, auf der Alpensüdseite auch etwas länger. Sonst überwiegt insgesamt der sonnige Wettercharakter. Es entstehen zwar im Tagesverlauf nochmals einzelne größere Quellwolken, aber die Schauerneigung bleibt in erster Linie nur noch im Südosten des Landes leicht erhöht. Es weht schwacher bis mäßiger, entlang der Donau in Oberösterreich mitunter lebhafter Wind aus Ost bis Südost, bei Frühtemperaturen von sechs bis 14 Grad und Tageshöchsttemperaturen von 17 bis 23 Grad.

Aktuelle Werte und Prognosen für Ihre Region auf nachrichten.at/wetter

Hoher Luftdruck ist am Samstag wetterbestimmend und sorgt für ruhiges und oft sehr sonniges Frühherbstwetter. Über den Niederungen besonders im Osten und Süden gibt es anfangs einige Nebel- und Hochnebelfelder, die sich großteils noch im Laufe des Vormittags lichten können. Der Wind weht generell schwach, im Donauraum und nördlich davon auch mäßig aus östlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen werden meist sechs bis 13 Grad betragen, die Tageshöchsttemperaturen 18 bis 24 Grad.

Bei anhaltend hohem Luftdruck präsentiert sich das Wetter auch am Sonntag sonnig und trocken. Vor allem in den Becken und Tälern im Süden sowie inneralpin halten sich aber Nebel- und Hochnebelfelder zum Teil recht zäh. Der Wind weht nur schwach, im Nordosten teils mäßig aus Ost bis Süd. Nach Frühtemperaturen von vier bis 13 Grad werden Tageshöchsttemperaturen von 18 bis 25 Grad erwartet.

Woche startet noch einmal sonnig

Der wetterbestimmende Hochdruckeinfluss baut sich im Ostalpenraum dann allmählich ab. Der Montag startet aber noch einmal sonnig. Frühnebel sind selten beständig. Nach und nach ziehen jedoch von Westen häufiger dichte Wolken auf und bis zum Abend ist vor allem von Vorarlberg bis Salzburg sowie auch in Osttirol und Oberkärnten mit einsetzendem Regen und mit Regenschauern zu rechnen. Der Wind weht einzig im Nordosten mäßig bis auflebend aus Ost bis Süd, ansonsten ist es schwach windig. Die Frühtemperaturen dürften bei sechs bis 13 Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei 17 bis 23 Grad.

Eine Kaltfront erfasst aus dem Nordwesten Österreich und sorgt am Dienstag mit vielen dichten Wolken verbreitet für Regenschauer. In den südlichen Landesteilen sind außerdem lokale Gewitter in die Niederschläge eingelagert. Am Nachmittag verlagern sich die Schauer schließlich auf die Alpensüdseite und in den Südosten Österreichs. Weiter im Norden und Osten lassen damit die Niederschläge mehr und mehr nach und von Norden lockert die Wolkendecke auf. Der Wind aus westlichen Richtungen weht schwach bis mäßig. In der Früh wird es neun bis 16 Grad haben. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit 17 bis 22 Grad erreicht.

