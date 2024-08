Audi landete auf Dach: 4 Verletzte und Stau auf der A1

Vier Verletzte forderte ein schwerer Unfall am Sonntag gegen 11:45 Uhr auf der A1 im Bezirk Amstetten: Unmittelbar nach der Auffahrt Sankt Valentin war aus ungeklärter Ursache zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Der Aufprall war so heftig, dass sich einer der beteiligten Pkw – ein Audi – überschlug und auf dem Dach zum liegen kam. Ersten Informationen zufolge wurden vier Insassen verletzt und mussten vor Ort von den Rettungskräften versorgt werden. Sie wurden anschließend in Linzer Krankenhäuser gebracht.

Auch der zweite beteiligte Pkw wurde schwer beschädigt. Bild: www.fotokerschi.at | Kerschbaummayr

Der Unfall zog einen Großeinsatz auf der A1 nach sich: Rettungshubschrauber Christophorus 10, mehrere Rot-Kreuz-Fahrzeuge, Autobahnpolizei, Notarzt, zwei Feuerwehren und Asfinag-Mitarbeiter rückten an. Die Westautobahn musste im Bereich der Unfallstelle gut eine halbe Stunde lange vollständig gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Videoaufnahmen zeigen den Großeinsatz:

Näheres war vorerst nicht bekannt. Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

Lokalisierung: Zu dem Unfall kam es auf der A1 bei Sankt Valentin

