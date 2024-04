Asiatische Hornisse macht Jagd auf die Honigbienen

Die Asiatische Hornisse ist offiziell in Österreich angekommen. Ein Exemplar wurde in einer Salzburger Klinik eingefangen und eindeutig als "Vespa velutina", wie sie in der Fachsprache bezeichnet wird, identifiziert. Dass die südostasiatische Hornissenart bevorzugt Honigbienen jagt, bereitet den heimischen Imkern große Sorge. Auch im Obst- und Weinbau werden Schäden befürchtet.

"Die Bekämpfung ist daher von großer Bedeutung", teilte Josef Moosbrugger, Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich, gestern mit. Gemeinsam mit dem Dachverband Biene Österreich wurde daher ein Monitoring gestartet. Wer eine "Velutina" oder ganze Nester vermutet, soll seine Beobachtung unter bienengesundheit.at melden.

Die Asiatische Hornisse dürfte vor 20 Jahren auf dem Seeweg nach Frankreich gelangt sein, nach und nach breitete sie sich in weiten Teilen Europas aus. Seit 2016 steht sie auf der Liste der "unerwünschten Spezies" der EU. Bei der in Salzburg nachgewiesenen "Vespa velutina" dürfte es sich um eine Königin ohne etabliertes Nest handeln. Derzeit wird geprüft, ob sie begattet worden ist.

ZIB 1: Asiatische Hornisse bedroht heimische Bienen

Für die heimischen Bienen bestehe dann eine Gefahr, wenn es den Asiatischen Hornissen gelinge, erfolgreich Nester zu gründen. "Dann haben wir ein akutes Problem", sagte der Salzburger Landesimkermeister Thomas Renner. Dort, wo der Umgang mit dem Schädling nicht gelinge, werde die Imkerei zum Erliegen kommen, warnte Renner. Die "Velutina" sei für die Zivilbevölkerung aber nicht gefährlicher als die heimischen Arten. Falls man auf Nester stößt, solle man diese nicht wegräumen. Die einzelnen Tiere sollen auch nicht gefangen oder getötet werden, hieß es.

Wie man eine Velutina erkennt

Im Gegensatz zur Europäischen Hornisse hat die Asiatische keine rotbraune Kopfoberseite, sondern eine schwarze. Auffallend sind auch die schwarzen Beine und gelben Spitzen. Charakteristisch sind außerdem die Nester mit einem Durchmesser von bis zu 60 Zentimetern mit seitlichem Ausgang in hohen Bäumen. Das Volk besteht aus 6000 Hornissen, wobei nur die Königinnen überwintern.

Esther Ockermüller vom Biologiediversitätszentrum Linz schätzt, dass sich "Velutinas" etwa zur Hälfte von Honigbienen ernähren. Heimische Hornissen hingegen würden nicht spezifisch auf Honigbienen losgehen.

