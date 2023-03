Arbeitsgespräch zu Kasberg: "Bis Sommer sollen entsprechende Entscheidungen getroffen werden"

Sie alle waren dafür Donnerstagfrüh nach Linz gekommen: Aus Grünau Bürgermeister Klaus Kramesberger, BM Rudolf Raffelsberger (Scharnstein), Johann Mitterlehner aus Vorchdorf sowie Leopold Bimminger aus Pettenbach. Gegen Mittag fuhren die vier Ortschefs mit folgender Einigung im Gepäck wieder nachhause:

Sie wollen nun das Gespräch mit jenen fünf Grundbesitzern suchen, die bisher jeglichen Konzepten eine Absage erteilt haben. Dabei soll ausgelotet werden, "ob und welche Möglichkeiten der touristischen Nutzung angesichts der vorliegenden schriftlichen Festlegungen der Grundbesitzer künftig überhaupt noch bestehen", sagte Landesrat Achleitner. Dazu sollen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Grundsatzfestlegungen der Grundbesitzer für die Almtal-Bergbahnen in den verschiedenen Szenarien erhoben werden.

Noch am Donnerstag will das Land Oberösterreich parallel dazu ein Tourismuskonzept in Auftrag geben, das als "Plan B" neue Möglichkeiten zur Attraktivierung und Stärkung der touristischen Angebote in der gesamten Region erarbeiten soll, sagte Achleitner. Ziel sei es, "bis Sommer" Klarheit über alle offene Fragen zu haben, um dann ein "Zukunftsbild für die gesamte Region zu entwickeln und daraus die entsprechenden Entscheidungen treffen zu können".

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper