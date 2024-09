Anklage wegen Mordversuchs nach Messerstich vor Linzer Innenstadtlokal

Ein 34-Jähriger aus der Slowakei hatte am 1. Mai noch großes Glück im Unglück. Denn das Klappmesser des Angeklagten drang mutmaßlich in den Bauch des Opfers ein, was zu einer arteriellen Verletzung der Leber und inneren Blutungen führte. Zum Glück hat der Mann überlebt, nachdem er im Krankenhaus erfolgreich notoperiert worden war.

Daher wird einem 23-jährigen Linzer "nur" versuchter Mord zur Last gelegt, wie eine Sprecherin der Linzer Anklagebehörde auf Anfrage mitteilt. Der Beschuldigte war nach der Tat noch geflüchtet, konnte aber von der Polizei rasch aufgegriffen werden.

Täter und Opfer hatten sich zuvor noch nie gesehen, als es gegen vier Uhr in der Früh im Nahbereich eines Innenstadtlokals zu einem Streit zwischen mehreren Männern kam.

Der Slowake wollte demnach den Konflikt schlichten und ging dazwischen. Dabei soll ihm dann völlig unvermittelt der Stich in den Bauch zugefügt worden sein.

Dem Angeklagten könnten zehn bis 20 Jahre oder eine lebenslange Freiheitsstrafe drohen, falls er wegen Mordversuchs verurteilt wird. Ein Prozesstermin steht noch nicht fest.

Autor Robert Stammler Redakteur Land und Leute Robert Stammler

