"Wir kaufen Ihr Auto": Kärtchenverteiler wie einen Leibeigenen behandelt

Menschenhandel nennt sich der Paragraf 104a des Strafgesetzbuches und der einem 43-jährigen Rumänen zur Last gelegt wird, der Mann muss sich am Mittwoch vor Gericht in Linz verantworten. Das könnte Sie auch interessieren: Opfer von Messerattacke: "Sie hat geweint, weil ich nicht gestorben bin" Dabei geht es um das Verteilen von Autoankaufkärtchen mit der Aufschrift "Wir kaufen Ihr Auto". Der 43-jährige Angeklagte soll einen 25-jährigen Landsmann dazu gebracht haben, an sechs Tagen in