Frau bei Raubversuch in Kirchdorf an der Krems angeschossen

Die Frau war am Sonntagabend mit ihrem Hund im Stadtpark spazieren, als ein unbekannter Jugendlicher von ihr Geld forderte. Als sie zu verstehen gab, dass sie kein Geld dabeihabe, gab der Jugendliche aus rund drei Metern Entfernung einen Schuss - vermutlich aus einer Gasdruckpistole - auf sie ab. Dieser streifte sie am Kopf, wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Montag mitteilte. Daraufhin forderte der Unbekannte die Herausgabe von Handy und Schlüssel, woraufhin die 63-Jährige aus Kirchdorf nicht mehr reagierte und weiter ging. Der Jugendliche überholte sie und schoss ihr aus etwa einem Meter Entfernung ins Gesicht. Er gab noch weitere Schüsse ab, von denen einer die Frau an der Schulter traf. Am Parkausgang kehrte der Täter um.

Am Nachhauseweg verständigte die 63-Jährige ihre Tochter, welche die Einsatzkräfte alarmierte. Das Opfer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Kirchdorf an der Krems eingeliefert, wo ihr eine 4,5 mm große Bleikugel aus der Wange entfernt wurde. Eine umgehend eingeleitete intensive Fahndung nach dem 170 bis 180 cm großen und schlanken Täter verlief bisher negativ. Der junge Mann sei zuvor mit einem weiteren Jugendlichen an der Frau vorbeigegangen - auch diesen beschrieb sie als groß und schlank. Der Täter trug eine dunkelblaue Jacke, dunkle Jeans und eine dunkelgraue Haube.

Die Polizei bittet um Hinweise an die Polizeiinspektion Kirchdorf unter der Telefonnummer 059133 4120.

