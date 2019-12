Aggressive Nachtschwärmer in St. Martin und Unterweitersdorf

In der Nacht auf den heutigen Sonntag kam es in einem Lokal in St. Martin/Mkr. zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Dabei versetzte ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach einem 19-Jährigen aus dem Bezirk Kirchdorf einen Schlag ins Gesicht und verletzte ihn dabei schwer. Das Opfer wurde mit der Rettung ins LKH Rohrbach eingeliefert. Beide Beteiligte waren deutlich alkoholisiert. Bereits um 1:45 Uhr kam es zu einer weiteren tätlichen Auseinandersetzung, dabei wurde einem Beteiligten die Brille beschädigt. Auch hier dürfte der übermäßige Alkoholkonsum eine Rolle gespielt haben.

In Unterweitersdorf kam es ebenfalls in den frühen Morgenstunden zu einer Körperverletzung. Ein 26-Jähriger aus Wels stieg um 1:15 Uhr vor einem Lokal in einen wartenden Taxibus und begann dort einen 19-jährigen Fahrgast aus Aigen-Schlägl grundlos anzustänkern. Es kam zu einer vorerst verbalen Auseinandersetzung. Kurz darauf versetzte der Beschuldigte dem Opfer einen Faustschlag ins Gesicht, wodurch dieser verletzt wurde. Der Vorfall wurde von mehreren Zeugen wahrgenommen.