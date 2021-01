Ab in die kalte Donau! Warum Eisbaden plötzlich so cool ist

Es ist ein grauer, regnerischer Tag im Jänner, die Außentemperatur liegt bei knapp drei Grad. Trotzdem ist am winterlichen Donaustrand in Linz-Urfahr was los. Um die Mittagszeit trifft sich hier regelmäßig eine Gruppe von jungen Leuten, um schnell ins Wasser zur gehen. Schuld daran ist nicht zuletzt der niederländische Extremsportler Wim Hof, auch bekannt als "The Iceman". Einer seiner Anhänger ist der Linzer Christian Schütz, der gerade eine Ausbildung beim bekanntesten aller Eisbader absolviert. Dass die Donau derzeit gerade einmal 2,5 Grad hat, passe perfekt, sagt Schütz und zieht sich seinen Bademantel aus.

Während die Zuschauer am Ufer in dicken Daunenjacken frieren, wärmen sich fünf Männer und eine Frau in Badekleidung auf. Zuerst wird speziell geatmet, dann geht’s im Schritttempo rein in die Fluten. Dabei konzentrieren sich die Eisbader nur auf ihre Atmung: einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Die meisten falten die Hände vor dem Gesicht, da speziell Finger und Zehen extrem schnell kalt werden.

Nach zwei Minuten kommt die Gruppe aus dem Wasser zurück ans Ufer. "Gut war’s", sagt ein IT-Techniker, der seine Mittagspausen seit einigen Wochen dafür nützt, schnell in die Donau zu gehen. "Dafür brauch ich am Nachmittag keinen Kaffee mehr und Leistungseinbruch gibt’s auch keinen", erzählt er.

Seine Kollegen sprechen gar von einem gewissen Suchtfaktor. Zwei- bis dreimal pro Woche würden sie den Kick im kalten Wasser brauchen. Das Gefühl danach sei ganz einfach unbeschreiblich gut.

"Es knistert richtig auf der Haut", schwärmt ein Mann, der sich zwischen zwei Zoom-Meetings schnell in der Donau erfrischt hat. Christian Schütz, der diese Methode schon seit drei Jahren praktiziert, ist überzeugt, dass diese Form des Kältetrainings das Immunsystem stärkt, die Durchblutung verbessert und das allgemeine Wohlbefinden stärkt. "Ich selbst bin niemals krank und fühl mich pudelwohl", erzählt er.

Nichts für kranke Herzen

Mit seiner Begeisterung ist er nicht alleine. Eisbaden ist in diesem Winter ein Trend. In allen Seen und Flüssen des Landes wird gebadet, ganz egal, ob es draußen Minusgrade hat oder schneit. "Ich habe Kontakt zu 100 Eisbadern im Land, es sind aber mit Sicherheit viel mehr. Viele sind über Facebook-Gruppen organisiert", sagt Christian Schütz. Kardiologe Thomas Sturmberger vom Ordensklinikum Elisabethinen Linz kennt den Trend, der für gesunde Menschen absolut okay ist. Wissenschaftliche Daten über gesundheitliche Vorteile gebe es aber keine. "Für Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist Baden im eiskalten Wasser aber tabu. Die Adrenalinausschüttung steigt, das Herz schlägt schneller. Das halten kranke Herzen nicht aus."

