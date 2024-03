A1 bei Traun war "Lkw-Hotspot" 2023

Der "LKW-Hotspot" ist im vergangenen Jahr in Oberösterreich gelegen. Das zeigt eine am Freitag veröffentlichte VCÖ-Analyse auf Basis von Asfinag-Daten. Dort ratterten rund 5,2 Millionen Lastwagen über die Straße. Das waren zwar um 250.000 Lkw weniger als im Vorjahr, allerdings um rund eine halbe Million mehr als vor zehn Jahren. Durch Österreich fahren viele Transit-Lkw.

A8 auf Rang drei

Auf Platz zwei rangiert der Straßenabschnitt auf der A2, der Südautobahn, bei Biedermannsdorf mit über 4,5 Millionen Lkw, auf Platz drei die A8 (Innkreis-Autobahn) bei Krenglbach rund 4,2 Millionen, hieß es weiter. Mehr als vier Millionen Lkw passierten laut Zählstelle die A23, die Südost-Tangente, bei der Donauinsel. Den Tunnel Vösendorf auf der Schnellstraße S1 durchquerten rund vier Millionen Lkw.

Negative Folgen

"Die großen Transit-Lkw nutzen die Straße so stark ab wie rund 60.000 Pkw. Mit zunehmendem Lkw-Verkehr nehmen auch Straßenschäden zu, was wiederum zu Baustellen und in der Folge zu mehr Staus führt. Zudem bedeuten mehr Lkw mehr Abgase und Lärm für Anrainerinnen und Anrainer", so VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky laut Aussendung. Eine verstärkte Verlagerung der Güter auf die Schiene würde die Straßen entlasten.

