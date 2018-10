"Noch sind wir nicht nervös, eine kalte Woche reicht"

LINZ. Skigebiete hoffen auf Schnee und pünktlichen Saisonstart – 90 Prozent der Pisten können künstlich beschneit werden.

In einigen Wochen geht er wieder los, der Spaß auf den Pisten. Bild: Weihbold

Die abgelaufene Sommersaison ist eine Vorgabe: Mit 1,7 Millionen Gästen und 4,5 Millionen Nächtigungen "haben wir das beste Ergebnis in der Geschichte gehabt", sagt Tourismusreferent LH-Stv. Michael Strugl (VP).

Auch wenn diese Zahlen in der kommenden Wintersaison kaum erreicht werden können, orientiert man sich nach oben. Die 1,15 Millionen Ankünfte und knapp drei Millionen Nächtigungen von der Wintersaison 2017/18 sollen jedenfalls getoppt werden.

Tourismuswirtschaft und Skigebiete haben viel Geld in die Modernisierung und den Ausbau von Pisten, zusätzliche Beschneiungsanlagen und Betten investiert. Mit dem COOEE Alpin Hotel in Gosau und dem Explorer Hotel in Hinterstoder ist das Nächtigungsangebot deutlich ausgebaut worden.

Fehlt nur noch der Schnee, Grundvoraussetzung für sportliche Winterurlaube. Doch Dietmar Tröbinger, der Sprecher von Oberösterreichs größten Skigebieten, ist zuversichtlich: "Noch sind wir nicht nervös, eine kalte Woche reicht." Zudem, so Tröbinger, könnten mittlerweile 80 bis 90 Prozent der Pisten künstlich beschneit werden.

Wobei Skifahren oder Langlaufen nur ein Teil dessen ist, was die Gäste von einem erholsamen Winterurlaub erwarten. "Entspannung und Genuss" seien mindestens ebenso gefragt, sagt Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer von Oberösterreich Tourismus. Faktum sei auch, dass die Gäste auf Kurzurlaube setzen und diese vermehrt spontan, also kurzfristig buchen. "Dafür geben sie in kurzer Zeit mehr Geld aus", sagt Strugl.

Die Werbetrommel wird kräftig gerührt, ab sofort auch mit einem Kurzfilm, der auf Emotion und Wohlgefühl setzt, das Gäste in Oberösterreich erwarten soll. Laufen wird der Film vor allem auf Social-Media-Kanälen und in Kinos.

40 Euro für eine Tageskarte

Die neue Strategie (103 Tourismusverbände wurden auf 20 reduziert) "hat sich als richtig erwiesen", sagt Strugl. Als er das Tourismusressort vor fünf Jahren übernommen habe, "waren wir im Bundesländer-Vergleich Drittletzter, heute sind wir Erster."

Anfang Dezember wollen die Skiregionen in die Saison starten, auch die Preise für Tageskarten stehen fest. Sie liegen zwischen 38,70 Euro (Feuerkogel) und 44,90 Euro (Dachstein West) für jeweils einen Erwachsenen. (eda)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema