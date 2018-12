Mord an siebenjähriger Hadishat: Prozess startet

WIEN. Heute wäre sie acht Jahre alt geworden: die kleine Hadishat, die mit ihrer Familie im Dittes-Hof, einem Gemeindebau in Wien-Döbling, lebte.

Robert K. steht heute vor Gericht. Bild:

Bis zum 11. Mai dieses Jahres. An diesem Tag klopfte die Volksschülerin an die Tür ihrer Nachbarn. Hadishat wollte den 16-jährigen Robert K. an diesem heißen Nachmittag nur um ein Eis bitten.

"Sie war zur falschen Zeit am falschen Ort", sollte der Nachbarsbub in seiner Einvernahme durch die Polizei später sagen, denn er habe "einen schlechten Tag" gehabt. Hadishat verließ die Wohnung nicht mehr lebend. Robert K. warf sie in die Badewanne und tötete sie durch mehrere Stiche mit einem Brotmesser. Dann verstaute er die Leiche in Plastiksäcken und warf sie in den Müll.

Unterschiedliche Gutachten

Heute startet unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder. Dabei könnte es am Wiener Landesgericht zu einer Debatte zwischen Gutachtern kommen. Denn laut Anklage wies der 16-Jährige zum Tatzeitpunkt zwar eine schwerwiegende Persönlichkeitsstörung und eine Zwangsstörung auf. Gerichtspsychiater Peter Hofmann ist aber zum Schluss gekommen, dass Zurechnungsfähigkeit und Schuldfähigkeit des Angeklagten gegeben waren. Dem widerspricht die Expertise des Linzer Sachverständigers Werner Gerstl. Demnach war der Angeklagte zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig und damit nach Ansicht Gerstls auch nicht schuldfähig.

Beide Gutachter werden dem Schwurgericht heute ihre Expertisen präsentieren. Wird Robert K. von den Geschworenen als schuldunfähig eingestuft, würde er ohne den Ausspruch einer Strafe für unbefristete Zeit in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Möglich ist allerdings auch, dass vom Gericht noch ein dritter psychiatrischer Sachverständiger bestellt wird. Dann müsste die Verhandlung vertagt werden. Nikolaus Rast, Rechtsvertreter der Opferfamilie, hofft auf ein schnelles Urteil: "Damit alle endlich abschließen können."

