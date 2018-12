Diebe richteten 57.000 Euro Schaden an: Haft

LINZ. Zwei litauische Staatsangehörige, die in Oberösterreich, Niederösterreich und Wien mit Einbruchsdiebstählen einen Schaden von rund 57.000 Euro angerichtet haben, sitzen dank umfangreicher Ermittlungen des Landeskriminalamts Oberösterreich nun in Linz in Haft.

Die Verdächtigen wurden in die Justizanstalt Linz gebracht. Bild: vowe

Den Männern im Alter von 31 und 38 Jahren konnten insgesamt zwölf Einbruchsdiebstähle und Einbruchsversuche in Tankautomaten und Kraftfahrzeuge mit Diebstahl von Bargeld und Navigations- und Steuergeräten sowie schwere Diebstähle von Reifen samt Felgen nachgewiesen werden.

Das Duo war im Februar dieses Jahres über den Grenzübergang Drasenhofen in einem Pkw mit britischem Kennzeichnen eingereist und hat sich bis Ende März vorwiegend in den Bundesländern Oberösterreich, Niederösterreich und Wien aufgehalten. Dort brachen die Verdächtigen mehrere Tankautomaten auf, um an Bargeld zu gelangen.

Außerdem stahlen sie von diversen Neuwägen die Reifen samt Felgen, indem sie diese abmontierten und die Fahrzeuge auf Steinen aufbockten, wodurch diese zum Teil stark beschädigt wurden. Zudem brachen sie in diverse Kraftfahrzeuge ein und entwendeten aus dem Inneren Navigations- bzw. Steuergeräte.

Aufgrund der Ermittlungen des LKA Oberösterreich wurden für die Beschuldigten beim Landesgericht Linz zwei europäische Haftbefehle erwirkt. Die Männer, die mittlerweile wegen Eigentumsdelikten eine Haftstrafe in Schweden absaßen, wurden kurz vor Weihnachten nach Österreich ausgeliefert.

Sie sitzen in der Justizanstalt Linz in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Der 38-Jährige zeigte sich zu den zur Last gelegten Fakten teilweise geständig, der 31-Jährige bestritt jegliche Beteiligung.

