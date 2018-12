Cobra-Einsatz nach jahrelanger familiärer Gewalt in Linz

"In der Wohnung fanden die Beamten ein Maschinengewehr samt Munition. Eine geladene Faustfeuerwaffe dürfte der Mann, gegen den ein Waffenverbot besteht, kurz vor Eintreffen der Polizei aus dem Fenster der Wohnung im ersten Stock in den Innenhof geworfen."



Man fasst es nicht. Das mit dem Maschinengewehr lasse ich mal so stehen, vielleicht meinten die auch ein Sturmgewehr.

AK 47 sind ja am Balkan quasi Basisausrüstung wie bei uns das Buttermesser. Aber gut dass unbescholtene Sportschützen und Jäger, also Legalwaffenbesitzer die ihre Waffen, drangsaliert und mit immer neuen Beschränkungen sekkiert werden.

Wenn ich als Legalwaffenbesitzer in einem Haushalt mit Kindern die

Krachn herumliegen lasse, habe ich auf Lebzeiten ausge***dient.

Was passiert mit dem Typen? Anzeige auf freiem Fuß weil "eh keine Gefahr" bestand?

Und man sieht wieder einmal was ein Waffenverbot bringt in solchen Kreisen: NICHTS.



Zudem wäre noch zu sagen dass es nur bedenkliche Ausreißer vor Weihnachten sind.