Autos prallten in Leonding frontal zusammen: zwei Verletzte

LEONDING. Zwei völlig demolierte Autos und zwei verletzte Insassen haben die Einsatzkräfte der Feuerwehr Rufling am Freitagnachmittag in Leonding vorgefunden.

Schwerer Verkehrsunfall in Leonding Bild: Matthias Lauber

Eine 20-jährige Linzerin fuhr mit ihrem Pkw auf der Ochsenstraße Richtung Hitzing. Zur selben Zeit fuhr ein 45-Jähriger aus dem Bezirk Eferding mit seinem Pkw in die entgegengesetzte Richtung. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierten die Fahrzeuge auf einem geraden Straßenstück in der Ortschaft Rufling.

Der Pkw des 45-Jährigen wurde in ein angrenzendes Maisfeld geschleudert, das Fahrzeug der 20-Jährigen kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 45-Jährige musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen werden.

Beide Lenker waren nach dem Zusammenprall ansprechbar und wurden in das UKH nach Linz gebracht. Die L1381 war in beide Richtungen für zwei Stunden gesperrt. Eine Katze, die sich in einem der Autos befand, soll laut den Einsatzkräften in das angrenzende Maisfeld gelaufen sein.

