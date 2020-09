50 Neuinfektionen und keine Freitagsgebete in Oberösterreich

Die Islamische Religionsgemeinde Oberösterreich setzt präventiv die nächsten zwei Freitagsgebete aus, da insbesondere zu Schulbeginn mit einigen Reiserückkehrern gerechnet wird, berichtete der Krisenstab.

Der Cluster rund um eine Moschee in Freistadt zählt mittlerweile 33 Personen - neun Besucher und 24 Folgefälle in deren privaten Umfeld. Die neu hinzugekommenen Fälle sind allesamt bereits in Quarantäne, hieß es beim Krisenstab. Die Moschee ist seit 28. August geschlossen.

Freistadt sticht hervor

Insgesamt sticht der Bezirk Freistadt mit 60 Positiven (0,90 Promille der Gesamtbevölkerung) in Oberösterreich momentan hervor. Bezirkshauptfrau Andrea Außerweger ging am Donnerstagnachmittag aber eher nicht davon aus, dass die Ampelfarbe am Freitag von Grün auf Gelb wechseln werde. Auch wenn in den vergangenen Tagen die Corona-Fallzahlen stark in die Höhe gegangen sind, würden die Ansteckungen nur im Familienverband passieren. Damit könne man die Ansteckungsquelle sehr gut abgrenzen, hält sie die Situation aktuell für beherrschbar.

Angesichts der bevorstehenden zweiten Schaltung der Corona-Ampel am Freitag lohnt ein Blick auf die anderen Bezirke des Bundeslandes: Linz-Stadt (zuletzt gelb) zählt mittlerweile weniger Fälle als in der Vorwoche, Stand Donnerstag 12.00 Uhr waren es 39 Erkrankte (0,19 Promille der Gesamtbevölkerung). Wels-Stadt kommt auf 25 Erkrankte (0,41 Promille), Steyr-Stadt auf 17 Fälle (0,45 Promille). Kirchdorf (21 Fälle), Linz-Land (47), Steyr-Land (23) und Vöcklabruck (45) liegen ebenfalls über der 0,3-Promille-Marke.

In der Erstaufnahmestelle St. Georgen im Attergau (Bezirk Vöcklabruck) wurde am Donnerstag ein positiver Test bei einer asylwerbenden Person gemeldet. 21 Abstriche von Kontaktpersonen wurden genommen. Die Ergebnisse, die vom Bund abgewickelt werden, werden für Samstag erwartet.

