46-Jähriger stolperte am Bahnhof Vöcklabruck auf Gleise: Unterschenkel abgetrennt

Eine kurze Unachtsamkeit hatte für einen 46-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden am Dienstagnachmittag schwerwiegende Folgen: Der Mann befand sich am Bahnhof Vöcklabruck auf Bahnsteig 2, als es gegen 16:15 Uhr zu dem Unglück kam. Ausgerechnet in dem Moment, als sich ein Railjet dem Bahnhof mit hoher Geschwindigkeit näherte, stolperte der 46-Jährige und stürzte vor den Augen mehrerer schockierter Zeugen in den Gleisbereich.

Zeugen leisteten erste Hilfe

Der Personenzug erfasste den Mann im Bereich der Beine. Laut Polizei wurde der linke Unterschenkel abgetrennt. Die Passanten, darunter drei Ärzte, leisteten sofort Erste Hilfe und setzten einen Notruf ab. Der Schwerverletzte wurde in das Krankenhaus Vöcklabruck gebracht, teilte die Polizei am Dienstagabend mit.

