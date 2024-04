3,7 Grad mehr: Wärmster März der Messgeschichte

Deutlich zu warm war es auch im dritten Monat des Jahres in Oberösterreich, und so reiht sich der März 2024 als wärmster März seit Messbeginn in die Statistik ein. Wie schon im vorangegangenen Februar fehlten jene Witterungsphasen, die eine deutliche Abkühlung gebracht hätten. An den meisten Tagen im März war es überdurchschnittlich warm und die Temperaturen lagen drei bis sechs Grad über den Mittelwerten der vergangenen Jahre.

Die höchsten Temperaturen wurden an der Wetterstation in Schärding auf 307 Meter Seehöhe gemessen: Dort hatte es am 30. März 25 Grad. Am kältesten war es mit –7,7 Grad zehn Tage davor in Oberösterreichs "Kältepol" Gugu-Liebenau (845 m) – dort, wo Ende 2023 minus 25 Grad geherrscht hatten. Verglichen mit den durchschnittlichen Temperaturen von 1991 bis 2020 war der diesjährige März in Oberösterreich um 3,7 Grad Celsius zu warm.

Auch die Niederschlagsmengen blieben unter dem Niveau der vergangenen Jahrzehnte. Verglichen mit den österreichweiten Werten von 1991 bis 2020 fiel um 42 Prozent weniger Niederschlag. Am meisten regnete es im März am Feuerkogel mit 115 Litern pro Quadratmeter, am wenigsten bei der Wetterstation in Enns, die nur 24 Liter pro Quadratmeter über das Monat hinweg verzeichnete.

Schnee und Sonne im März

Schnee gab es – ähnlich wie im März der vergangenen Jahre – in den tieferen Lagen unterhalb von 1000 Metern Seehöhe wenig bis gar keinen. Oberhalb von 1500 Metern über dem Meeresspiegel wurden hingegen meist normale Schneehöhen gemessen.

Obwohl der März überdurchschnittlich warm war, ließ sich die Sonne geringfügig weniger blicken als im langjährigen Mittel. Mit 141 Sonnenstunden war es im Bezirk Freistadt am sonnigsten.

