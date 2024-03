Bilanz: Wärmster Februar seit Messbeginn

17,4 Grad in Weyer, 17 Grad in Windischgarsten und St. Wolfgang – das waren die Höchstwerte, die im Februar das Thermometer in Oberösterreich anzeigte. "In den vergangenen Jahren hat es das auch schon gegeben, aber eines ist herausragend: Über viele Tage haben sich die Temperaturen im zweistelligen Bereich bewegt", sagt Meteorologe Christian Ortner von der Geosphere Austria auf OÖN-Anfrage.