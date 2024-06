32-Jähriger stürzte bei Arbeiten vom Dach - schwer verletzt

Um 7.40 Uhr war der Mann aus Weng mit Dachstuhlarbeiten an einem landwirtschaftlichen Gebäude seines Schwiegervaters beschäftigt. Er unterstützte die beauftragte Baufirma bei Dachstuhlarbeiten.

Aus unbekannter Ursache verlor er den Halt und stürzte zwischen Gebäudemauer und Baugerüst etwa vier Meter in die Tiefe auf den Betonboden. Sein Schwiegervater hörte den Aufprall und fand den 32-Jährigen bewusstlos am Boden liegend. Nach der ärztlichen Erstversorgung wurde der Verletzte mit schweren Kopfverletzungen vom Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht.

