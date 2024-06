29-Jähriger aus Leonding vermisst: "Ist sehr untypisch für meinen Bruder"

"Ich gehe nur kurz raus", das waren die letzten Worte des 29-Jährigen, bevor er am Sonntagabend gegen 20 Uhr das Haus verließ. Fünf Tage ist das her. Zurückgekehrt ist er seither nicht. Seine zwei jüngeren Schwestern und die Mutter, die mit ihm gemeinsam in einem Wohnhaus in Leonding leben, machen sich große Sorgen. Am Mittwoch machte die Familie eine Vermisstenanzeige bei der Polizei.

Typisch sei dies keinesfalls für ihren großen Bruder, sagt Stacy W. im Gespräch mit den OÖN. "Wallace ist noch nie unangekündigt länger weg gewesen", so die Schwester. "Falls ihn irgendjemand gesehen hat, oder etwas weiß, wir sind wirklich über jeden Hinweis dankbar", sagt sie.

Wer hat etwas gesehen?

Zuletzt trug er eine blaue Jeansjacke, darunter ein oranges Shirt und eine blaue Jeans. Der Vermisste ist um die 1, 72 Meter groß, hat einen Kinnbart und ein Tattoo auf dem linken Unterarm (Infinity-Schleife).

Hinweise bitte an die Polizei Leonding unter +43 59133 4136 109

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Franziska Giles Redakteurin nachrichten.at Franziska Giles

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.